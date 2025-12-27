지상렬, 사랑꾼 됐다..♥16세 연하 신보람과 공개 열애하더니 "내 첫사…

지상렬, 사랑꾼 됐다..♥16세 연하 신보람과 공개 열애하더니 "내 첫사랑"
[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬이 사랑꾼 면모를 드러낸다.
27일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 '살림남 고정'을 노리는 대세 트로트 가수 삼인방 신성, 신승태, 윤준협이 지상렬의 집을 찾아가 본격적인 검증을 받는 모습이 그려진다.
이날 트로트 삼인방은 각자의 개성을 앞세워 어필 경쟁에 나선다. 아이템 제안서까지 준비한 '트로트 황태자' 신성, 복싱으로 체력과 예능감을 동시에 증명한 '트로트 카사노바' 윤준협, 유독 카메라를 향한 애정을 드러내는 '트로트 야생마' 신승태까지, 세 사람은 '살림남' 고정 자리를 향한 승부욕을 불태운다.
특히 지상렬과 무려 30세 차이가 난다고 밝힌 윤준협이 "저희 아버지보다 한 살 많다"고 말하자, 지상렬의 형수는 "첫사랑에 실패만 안 했으면 지금 이런 아들이 있었을 것"이라며 농담을 던진다. 이에 지상렬은 "내 첫사랑은 신보람이다"라고 받아치며 사랑꾼다운 면모를 보인다.
지상렬은 지난 8월 '살림남'에서 절친 염경환 소개로 16세 연하의 승무원 출신 쇼호스트 신보람과 소개팅을 했다.
이후 지난 11월 방송에서 신보람과의 관계에 대해 "'우리 사귀어요'라는 말 자체가 어색하다"며 "사이 좋게, 따숩게 잘 만나고 있다"고 밝혀 화제가 됐다.
또한 지상렬은 지난 21일 방송된 '2025 KBS 연예대상'에서 우수상 수상 후 "'살림남을 통해 귀한 사람을 만났다. 꽃이 피면 나비가 될 수 있는 귀한 시간 만들어 준 살림남에 다시 한번 감사드린다. 많은 분들이 신보람 씨에게 관심을 주고 있는데, 따스운 만남을 이어가겠다"며 신보람에 대한 애정을 드러내며 열애 소감을 전했다.
