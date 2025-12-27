전혜진, 아파트 잔금 납부 때문에 이혼 연기...불편한 동거 ('사랑청약…

전혜진, 아파트 잔금 납부 때문에 이혼 연기...불편한 동거 ('사랑청약조건')
[스포츠조선 조윤선 기자] 전혜진, 양대혁이 사랑의 끝에서 서로의 진심을 마주한다.
오는 28일(일) 밤 10시 50분 방송되는 '사랑청약조건'(연출 배은혜, 극본 강정인)은 아파트 청약 조건 때문에 잔금 납부까지만 함께 살기로 했던 이혼 예정 부부가 입주를 앞두고 한 달간 헤어짐을 준비하는 이야기를 그린 작품이다.
전혜진은 이혼을 앞둔 아내 유리 역을 맡아 사랑이 식은 관계 속에서도 쉽게 정리되지 않는 복잡한 감정을 안고 살아가는 인물의 내면을 섬세하게 풀어내며 깊은 공감을 이끈다. 양대혁은 남편 지후 역으로 분해, 이혼을 결심했음에도 불가피한 상황 속에서 동거를 이어가는 남편의 심리를 현실감 있게 담아내며 극의 몰입도를 높일 예정이다.
오늘(27일) 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 날 선 눈빛으로 서로를 바라보는 유리(전혜진 분)와 지후(양대혁 분)의 모습이 담겼다. 표정만으로도 지친 감정과 팽팽한 긴장감이 고스란히 전해지며, 한때 누구보다 사랑했던 두 사람 사이에 균열이 생기게 된 이유에 궁금증을 더한다.
또 다른 사진 속 두 사람은 언제 그랬냐는 듯 함께 저녁 식사를 하며 여느 부부와 다를 바 없는 분위기를 풍기고 있다. 하지만 같은 공간에 있음에도 묘하게 엇갈린 감정선이 감지, 사랑은 끝났지만 아직 정리되지 않은 두 사람의 애매한 관계를 더욱 궁금하게 만든다. 이들이 어떤 선택과 함께 관계에 마침표를 찍게 될지 관심이 집중된다.
뿐만 아니라 한 지붕 아래에서 불편한 동거를 이어가는 지후는, 유리의 예상치 못한 사생활까지도 묵묵히 받아들이는 모습을 보이며 안방극장에 신선한 충격을 안긴다. 이러한 설정은 두 사람의 이혼 배경이 결코 단순하지 않음을 암시하며, 관계의 이면에 숨겨진 사연에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
사랑의 마지막을 담담하면서도 먹먹하게 그려낸 전혜진, 양대혁의 '사랑청약조건'은 오는 12월 28일(일) 밤 10시 50분, 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'을 통해 방송된다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.