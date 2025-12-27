김종민, 19년 차 앞두고 불거진 부정행위 의혹..."허위 제보" 결백 주장 ('1박2일')

기사입력 2025-12-27 13:18


김종민, 19년 차 앞두고 불거진 부정행위 의혹..."허위 제보" 결백 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 김종민이 부정행위 의혹에 결백을 주장한다.

오는 28일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상남도 사천시, 고성군, 남해군으로 여행을 떠난 멤버들의 '연말 고생 정산 레이스' 두 번째 이야기가 펼쳐진다.

이날 '1박 2일'을 대표하는 '먹신' 문세윤은 저녁 식사 복불복에서 팀 전체의 운명은 물론, 본인의 이름값을 입증해야 하는 미션에 도전한다. 멤버들은 "이거 실패하면 여태까지 음식으로 번 돈 다 토해내야 돼"라며 부담감을 가중시킨다. 과연 문세윤이 동료들의 신뢰에 보답하며 '먹신'의 자격을 지킬 수 있을지 궁금증이 모아진다.


김종민, 19년 차 앞두고 불거진 부정행위 의혹..."허위 제보" 결백 …
한편 내년이면 '1박 2일' 합류 19년차를 맞이하는 베테랑 김종민은 어떻게든 입수를 피하기 위해 마지막 미션에 사력을 다한다. 그 와중에 제작진으로부터 김종민의 부정행위 의혹이 불거지고, 결국 메인 PD는 그의 주머니 수색을 지시한다. 순식간에 용의자가 되어 몸수색을 당한 김종민은 "허위 제보자 누구야? 내가 잡아낸다. 나를 의심해?"라며 본인의 결백을 강하게 주장한다.

김종민을 둘러싼 부정행위 의혹의 전말은 무엇일지 오는 28일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

해린 닮은 정웅인 딸, 길거리서 섭외 받아..“배우 될 상”

2.

풍자, 갈비뼈 빼서 5번째 코 수술 "더 이상 몸에서 쓸 수 있는 게 없어"

3.

이혁재 또 채무 논란..“3억 원 빌리고 안 갚아” 사기 혐의 피소

4.

이준, 음주운전 의심 차량 추적..."누가 봐도 신고했어야 할 상황"

5.

지상렬, 사랑꾼 됐다..♥16세 연하 신보람과 공개 열애하더니 "내 첫사랑"

연예 많이본뉴스
1.

해린 닮은 정웅인 딸, 길거리서 섭외 받아..“배우 될 상”

2.

풍자, 갈비뼈 빼서 5번째 코 수술 "더 이상 몸에서 쓸 수 있는 게 없어"

3.

이혁재 또 채무 논란..“3억 원 빌리고 안 갚아” 사기 혐의 피소

4.

이준, 음주운전 의심 차량 추적..."누가 봐도 신고했어야 할 상황"

5.

지상렬, 사랑꾼 됐다..♥16세 연하 신보람과 공개 열애하더니 "내 첫사랑"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민 초대박 공식발표! 자랑스런 한국인 'FIFA 인정' …월드클래스 9인 포함, '메날두'와 어깨 나란히

2.

[공식발표]"韓 축구 대경사!" '태극기 펄럭'→'개인으론 유일' 손흥민 우승컵 번쩍, 2025년 '축구계 8대 기적' 환호

3.

'연봉 3억↓'에도 퀄리티가 다르다? 10명 중 '일본産' 투수 7명…'압도적 대세' 쏠린 이유 [SC포커스]

4.

겨우 8년 뛴 오타니. 벌써 역대 최고 선수 17위라니... 베이브 루스 넘을까 "역대 최고 선수로 향하고 있다."

5.

"최고가 아닌 클럽에서 왜 열심히 뜁니까?"→래시포드 맨유 비난…"바르셀로나서는 동기부여 충만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.