"연매출 30억" 양준혁, 대방어 또 최고가 경신...3년만에 솟구친 가…

신이 세운 최고 낙찰가를 또 다시 갱신하며 4만원 낙찰에 성공해 최고가를 기록한다.
선택된 대방어를 노량진 시장으로 이동시켜야 하는 것. 그러나 고등어로 대방어를 유인해도 얄궂은 갈매기 떼만 몰려온 채 대방어가 오지를 않자 어쩔 수 없이 대여한 물차와 포획인원 등 500여만원에 달하는 소요비용을 포기하고 노량진으로 출하하는 날짜를 연기한다.
새벽 3시에 경매가 시작되자 양신 양준혁의 대방어는 무려 4만원에 낙찰되면서 자신이 3년전에 세운 3만 8천원보다 2천원 높은 4만원으로 최고가를 경신하는 기염을 토한다. 몇일동안 대방어가 세상의 중심이 된 듯한 양준혁의 모습에 최준석은 "형님은 나보다 대방어가 더 중요한거 같아"라고 투덜거리자 양준혁은 "너가 형한테 대우받으려면 방어로 다시 태어나라"라고 일갈해 웃음을 자아낸다.
앞서 양준혁은 "양식장 연 매출은 30억 원 정도 된다. 제가 가지고 있는 모든 걸 쏟아부어서 일하고 있다"고 밝힌 바 있다. 양준혁은 "요새 방어가 금방어가 됐다. 평균 7~8만 원이다"라 하기도 했다.
스페셜 MC로 나선 별은 "양준혁씨의 사명감 있게 일하는 모습을 보고 아내분이 믿음직스럽게 생각 하실 거 같다"라며 양준혁의 새로운 모습에 고개를 끄덕이며 감탄을 전한다.
방신 양준혁의 파워풀한 노량진 접수기는 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.
