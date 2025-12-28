정용화, 솔로 10주년 기념 아시아 투어 성료…내년 1월 씨엔블루 컴백까…

[스포츠조선 정빛 기자] 씨엔블루 정용화가 솔로 10주년 기념 아시아 투어를 성공적으로 마무리했다.
정용화는 지난 27일 홍콩 공연을 끝으로 2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut: Our Fine Days'(2025 정용화 라이브 '디렉터스 컷 : 아워 파인 데이즈')를 성료했다. 이번 아시아 투어는 지난 7월 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 마카오, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩 등 7개 도시에서 진행됐다.
이번 투어에서 정용화는 첫 솔로 앨범 타이틀곡 '어느 멋진 날'로 공연의 포문을 활짝 열었다. 이어 '너의 도시 (Your City)', 'Make You Mine', 'Small Talk', '그대의 시간에 맞출게요 (On Your Time)', '원기옥', '불꽃놀이 (Fireworks)' 등 다채로운 세트리스트를 완성도 높은 라이브로 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다. 여기에 'Letter', 'Summer Night In Heaven', 'Glory days' 등 특별히 한국어로 번안한 일본 발매 곡들이 더해져 공연이 한층 풍성해졌다.
사진 제공=FNC엔터테인먼트
또한 가장 최근 발매한 솔로 미니 3집 'One Last Day'의 타이틀곡 'Night Runner (Shooting Star)'를 포함한 수록곡 전곡을 모두 소화하며 팬들에게 잊을 수 없는 추억을 선사했다. 특히 이번 투어에서는 첫 솔로 앨범 수록곡 '27 Years'를 편곡한 '10 Years'를 선보이며 솔로 데뷔 10주년을 더욱 의미 있게 써 내려갔다.
정용화는 2015년 첫 솔로 앨범과 첫 아시아 투어 'One Fine Day'(원 파인 데이)를 통해 자신의 음악 세계를 본격적으로 드러냈다. 이번 투어 'Director's Cut: Our Fine Days'는 정용화의 솔로 데뷔부터 현재까지, 쉼 없이 달려온 그의 음악 여정을 총망라하는 곡들로 이루어져 더욱 특별했다.
사진 제공=FNC엔터테인먼트
사진 제공=FNC엔터테인먼트
정용화가 속한 밴드 씨엔블루는 새해부터 열일 행보에 나선다. 내년 1월 7일 정규 3집 '3LOGY'(쓰릴로지)로 화려한 컴백을 예고했으며, 이어 17~18일 양일간 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 앨범명과 동명의 타이틀로 내세운 새 월드 투어의 시작을 알린다.