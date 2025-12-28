'42세' 한혜진, 열애설도 없이 '기쁜 소식' 전했다..."내년 이맘때 출산할 수도"

[스포츠조선 김수현기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 결혼과 출산 계획에 대해 밝혔다.

27일 공개된 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '연애의 참견' 한혜진, '나는 솔로' 송해나가 뽑은 최악의 연인 유형? 2025 연말 결산 (feat. 유튜브 채널 해킹 심경 고백)' 영상이 업로드 됐다.

86만 구독자를 보유한 한혜진은 "초반 1년 6개월 동안은 한 달에 여덞개를 찍었다. 잠들어 있는 시간 ?馨煮 계속 유튜브 생각 밖에 안했다"라며 열정을 보였다.

"사람이 좀 쉬기도 해야한다"는 송해나 이현이의 말에도 한혜진은 "하면 열심히 해야지. 아니면 뭐하러 하냐. (요즘도) 저는 더 많이 찍고 싶은데 예전에 찍었던 콘텐츠를 그대로 반복하고 싶진 않다. 그래서 콘텐츠가 많이 줄었다"라 털어놓았다.

이에 이현이는 "그럼 선배는 (새로운) 이벤트가 있어야겠다"고 농담했고 한혜진은 "맞다. 결혼, 출산, 육아… 할 게 많다"며 너스레를 떨었고 이현이는 "너무 좋겠다. 할 게 많겠다"라고 부러워 했다.


그러면서도 "유튜브 때문에 내가 결혼, 출산을 할 수 없지 않냐"라는 한혜진에 이현이는 "난 이미 다 했다구"라고 억울해 해 웃음을 자아냈다.

연애 프로그램 경력직은 한혜진은 "연애 상대의 '이것' 하나만큼은 못 참는게 뭐냐"는 질문에 "난 욱하는 사람은 못 참는다. 그 장면을 바로 보면 끝이다"라고 솔직하게 말했다.

그는 "연애 프로그램을 하면 연애 감정도 살아나지만, 인간 군상들을 보다보니 동시에 내 남자의 단점도 잘 보인다"고 밝혔다.


이에 '나는 솔로' MC 송해나도 공감하며 "저도 제 눈이 높아지는 게 아니라, '다 인연은 있구나'라는 생각이 든다. 어떻게서든 만난다. 아직 못만났을 뿐이다"고 말했다.


이현이는 "우선 '나솔'에 나오는 사람들은 사랑에 적극적인 사람들 아니냐"라 했고, 송해나는 "맞다. 적극적인 사람들이 사랑을 쟁취한다"며 "그래서 저도 어제 감독님께 소개팅을 부탁했다"고 답했다.

한혜진은 "혼자 나가지 말고 같이 좀 나가자. 이럴 때 후배 덕 좀 보자"라고 했다.

"내년에 핑크빛 소식 기대한다"는 이현이에 한혜진은 "의미심장하게 웃으며 "누가 아냐, 내년 이맘쯤에는 내가 출산 계획이 있을지. 내년 안에 출산하려면 1~2월 안에 승부를 봐야 한다"고 결연한 눈빛까지 보냈다.

