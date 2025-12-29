임창정, 2025년 전국투어 마무리…팬들과 쓴 30년 음악 인생

기사입력 2025-12-29 08:41


임창정, 2025년 전국투어 마무리…팬들과 쓴 30년 음악 인생
사진 제공=제이지스타

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임창정이 2025년 전국투어를 성황리에 모두 마쳤다.

임창정은 지난 27일과 28일 양일간 서울 KBS 아레나홀에서 '2025 임창정 30주년 <촌스러운 콘서트>' 서울 앙코르 공연을 끝으로 이번 전국투어를 성공적으로 마무리했다.

이날 임창정은 'Summer Dream'(서머 드림)을 시작으로 '소확행', '그때 또 다시', '날 닮은 너', '또 다시 사랑' 등 명곡 메들리 무대를 펼쳤다. 관객들은 매 무대마다 떼창과 뜨거운 호응을 쏟아냈고, 임창정 역시 관객들과 눈을 맞추며 진심을 가득 담은 무대로 화답했다.

이번 전국투어는 30년간 이어져 온 임창정의 음악 여정과 촌스럽지만 팬들에게는 그 누구보다 진심인 마음이 담긴 콘서트인 만큼, 임창정은 팬들에게 감사의 인사를 전했다. 임창정은 "여러분들의 기운을 받아서 저는 내년에 어마어마하게 잘 될 것 같다"라고 밝히는가 하면, "한 해가 마무리된다. 남은 며칠 마무리 잘하시고, 새해에는 건강하시길"이라며 팬들과 함께 소리 질렀다.

또한 임창정은 팬들과 더 가까이서 소통하기 위해 신년 맞이 사행시 대회부터 '창정 마블' 코너, 임창정 콘서트의 대표 코너인 '형이랑 부르자!'까지 다채로운 코너를 진행했다. 이중 임창정은 '창정 마블' 코너에서 당첨된 대학생들에게 선물을 전달한 것은 물론, 직접 집에 초대해 떡국을 만들어주기로 약속하기도 했다.

이후 모든 무대가 끝나고 임창정이 무대에서 퇴장하자, 관객들은 아쉬운 마음에 뜨거운 앙코르 요청을 쏟아냈다. 이에 임창정은 무대에 다시 올라 '임박사와 함께 춤을', '늑대와 함께 춤을', '문을 여시오' 등의 무대를 선보였고, 관객들은 모두 자리에서 일어나 그 어느 때보다 무대를 진심으로 즐겼다. 현장 분위기는 단순한 콘서트가 아닌, 아티스트와 팬 모두가 함께 만든 축제의 장이었다.

이처럼 2025년, 임창정은 신곡부터 리메이크, 전국투어, 해외 공연 등 음악과 팬들을 향한 진심이 담긴 행보를 보여줬다. 내년 1월에는 미국 LA와 호주 시드니에서도 콘서트를 개최, 2026년의 포문은 해외 팬들과 함께 열 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양치승, '15억 피해→헬스장 폐업' 심경 "태어나 처음 쉬어 너무 이상해"

2.

'재벌家 이혼' 최정윤 "산전수전 다 겪어, 잃을 거 없는 지금이 좋아"

3.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

4.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

5.

'최고기 이혼' 유깻잎, 딸 사진 논란에 울컥 "엄마 취급도 못 받아"

연예 많이본뉴스
1.

양치승, '15억 피해→헬스장 폐업' 심경 "태어나 처음 쉬어 너무 이상해"

2.

'재벌家 이혼' 최정윤 "산전수전 다 겪어, 잃을 거 없는 지금이 좋아"

3.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

4.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

5.

'최고기 이혼' 유깻잎, 딸 사진 논란에 울컥 "엄마 취급도 못 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 은퇴→'역사적' 20억원…롯데 낭만 '마지막 1인'은?

2.

브라질 기자 소신 발언! "일본, 아르헨티나-브라질-스페인 꺾을 깜짝 후보"→"4강 진출 꿈 아니다"

3.

[오피셜]'일본 역사상 최고의 韓 용병' 40세 정성룡 영입→다음 영입은 '환갑의 베테랑' 확정, 미우라 "후쿠시마 합류 합의 완료"

4.

[오피셜]손흥민도 입 벌리고 당황..."우리 골키퍼 얼머나 잘하는지 봐!" 멕시코 레전드 자리 빼앗은 후배들, 선방쇼 영상까지 화제

5.

英 BBC '비피셜'도 예고! 손흥민 후계자 영입 가능성 0%..."새해 전까지 맨시티 이적 마무리 원해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.