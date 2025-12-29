조세호 떠난 '유퀴즈' 허경환이 채운다..."유재석 새 애착인형"
[스포츠조선 김수현기자] 조세호에 이어 차기 MC 후보로 거론되고 있는 개그맨 허경환이 '유퀴즈'에서 또 유재석과 만난다.
최근 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에서는 '[예고]토크에 잔뜩 물오른 허경환! 26년간 짱구 목소리를 연기한 박영남 성우와 26년도 수능 만점자들까지!#유퀴즈온더블럭' 영상이 업로드 됐다.
게스트 허경환에 유재석은 등장하자마자 "하고 있는데~" "바로 이 맛 아입니까" 라고 허경환의 유행어를 연달아 하며 반가워 했다.
"마냥 웃기고 싶은 남자"라고 자신을 소개한 허경환에 유재석은 "내년이 허경환의 20주년이다. 그때 부르는 게 맞는데 우리가 19주년에 불렀다. 급 오른 인기 또 급 꺼질까봐"라고 농담해 웃음을 자아냈다.
허경환은 '첫 데뷔'에 "갓난아기 1살 때다. 엄마가 버스 타려고 줄을 서 있는데 '드라마에 아기 좀 빌려줄 수 있냐' 했다. 분유 두 통에 제가 드라마에 출연했다"라 고백했다.
또 '개콘 첫 무대 당시'도 회상했다. 허경환은 "'개콘' 무대 위에 올라갔는데 하나도 기억이 안났다. NG를 5~6번 내는데 땀이라는 게 앞으로, 직진으로 나갈 수 있다는 걸 처음 알았다. 앞으로 쭉쭉 나가는 거다"라고 아찔했던 순간을 생생하게 전했다.
과거 '해피투게더' 등 여러 예능에서 유재석과 호흡을 맞춘 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' SBS '런닝맨' 등에서도 유재석과 다시 만나 캐미를 보여주며 큰 호응을 얻었다.
영상에서도 "조세호에 이어 보조MC 자격 충분하다" "고정 했음 좋겠다" "유재석이 허경환 진짜 좋아한다" "유느님 새 애착인형 생겼다" 등의 반응으로 기대감을 높이고 있다.
