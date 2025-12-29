휘브, 日 팬 콘서트 전 회차 매진 속 성료…1월 컴백 기대도 UP

기사입력 2025-12-29 09:53


휘브, 日 팬 콘서트 전 회차 매진 속 성료…1월 컴백 기대도 UP
사진 제공=씨제스 스튜디오

[스포츠조선 정빛 기자] 보이그룹 휘브(WHIB)가 팬 콘서트로 일본 팬심을 장악했다.

휘브는 지난 27일 2회차에 걸쳐 일본 오사카에서 2025 WHIB 1st 팬 콘서트 'AnD : New Chapter (앤드 : 뉴 챕터)'를 성황리에 마쳤다.

휘브의 이번 팬 콘서트는 지난 6일과 7일 도쿄에 이어 이번 오사카까지 총 5회 공연이 연이은 전석 매진을 기록하며 휘브의 열도 인기를 증명했다. 휘브는 화려한 퍼포먼스와 열정적인 소통으로 열띤 반응을 이끌었다.

이날 휘브는 파워풀한 에너지의 'BANG OUT (뱅 아웃)', 'DIZZY (디지)' 무대로 오프닝을 열었다. 이어 'Make it (메이크 잇)', '배로 (Rush of Joy)', '해! (Play)', 'KICK IT (킥 잇)' 등 무대를 연달아 펼치며 완성형 능력치와 탄탄한 팀워크를 발휘했다.

또한 김준민, 이정, 원준은 'Sweaty (스웨티)'로 카리스마 넘치는 군무를 선보였고, 하승, 이정, 원준은 일본어 곡 'W / X / Y'로 감미로운 보컬을 들려줬다. 휘브만의 완전체 시너지로 재해석한 'Outside (아웃사이드)'도 폭발적인 호응을 자아냈다.

무대뿐만 아니라 휘브는 멤버별 개성과 매력을 엿볼 수 있는 '지목 토크', 다양한 인기 챌린지를 소화한 '일심동체 챌린지 퀴즈' 코너로 현지 AnD(앤드, 팬덤명)와 한층 가깝게 교감했다.

휘브는 7인조 재편 후 첫 공식 행보이자 데뷔 2년여 만의 첫 팬 콘서트 투어 'AnD : New Chapter'로 11월부터 서울을 시작으로 도쿄, 방콕, 오사카까지 4개 도시 공연을 성공적으로 진행했다. 열일 행보를 이어 새해 1월 국내 컴백을 앞두고 있어 글로벌 팬들의 기대감을 높이고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

