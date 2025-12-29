사유리, 아들과 '기모노 가족사진'..."아빠 없어 불쌍하다" 무례한 말…

사유리, 아들과 '기모노 가족사진'..."아빠 없어 불쌍하다" 무례한 말에도 당당
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 사유리가 아들 젠과 단 둘만의 가족사진을 공개했다.
29일 사유리는 "젠과 753 사진을 찍었다. 일본에서는 만 3살과 5살은 남아가 기모노를 입고 만 3살과 7살은 여아가 기모노 입고 사진을 찍는다"라며 아들 젠과 찍은 사진을 올렸다.
사유리는 "젠의 753사진이다. 그리고 이것이 우리 가족사진이다"라며 사랑스러운 아들 젠과 행복한 가족사진을 자랑했다.
그는 "어떤 사람은 젠이 아빠가 없어서 불쌍하다고 말한다. 이런 방법으로 애를 낳고 애가 행복하지 않다고도 말한다. 이럴 때마다 부정도 안 하고 웃어넘긴다.왜냐하면 남의 의견이 아무 의미가 없다는 것을 알고 있기 때문이다"라고 자신의 신념을 담담하게 털어놓았다.
이어 "세상에 사람들이 젠이 불쌍하다고 말해도 젠이 행복하다면 그것이 정답이 될 것이다.남에게 행복해 보이기 위해 사는 것이 아니라 스스로 행복하기 위해 살아야 하니까. 정답은 늘 너의 곁에 있다"라 전했다.
사유리는 아들에게도 '아빠'의 존재에 대해 솔직하게 말했다고 밝힌 바 있다.
최근 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 사유리는 "'곰세마리'는 어떻게 불러주냐"는 질문에 "처음엔 항상 아빠를 뺐었다. 그리고 그림책에다 아빠가 나오면 삼촌이나 여동생, 남동생으로 바꿨다. 근데 어느순간 '이렇게 피하는 것도 자연스럽지 않냐' 생각했다"고 고백했다.
이어 "젠도 '아빠는 어디있어?'라고 예전에는 잠깐 물어봤는데 제가 항상 말했다. '젠은 아빠가 없어'라고. 젠에게는 다른 가족들이 많다고 설명해줬다. 그랬더니 받아들이더라"라 했다.
한편 사유리는 지난 2020년 비혼 상태로 일본에서 서양 남성의 정자를 기증받아 아들 젠을 출산, 화제를 모았다. 현재 싱글맘으로 홀로 젠을 양육 중이다.
shyun@sportschosun.com
