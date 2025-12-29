성시경, 데뷔 25주년 기념한 역대급 감동콘…다듀·규현·대성·화사 게스트 출격

기사입력 2025-12-29 14:00


사진 제공=에스케이재원

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 성시경이 4일간 팬들과 함께한 연말 콘서트로 대미를 장식하며 2025년 데뷔 25주년의 마침표를 완벽하게 찍었다.

성시경은 지난 12월 25일(목), 26일(금), 27일(토), 28일(일) 총 4일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 단독 콘서트 '2025 성시경 연말 콘서트 <성시경>'을 성공적으로 개최하며 지나온 25년의 시간을 명곡과 추억에 담아 가슴 벅찬 여운으로 되새기며 팬들에게 감동의 무대로 되돌려줬다.

이번 공연도 티켓 오픈과 동시에 4회 전석 매진이라는 기념비적인 인기 기록을 써내려간 성시경은 공연장을 찾은 남녀노소 팬들의 기대에 완벽하게 부응하는 탄탄한 셋리스트에 전매특허인 감미롭고 섬세한 보이스로 켜켜이 쌓아올린 황홀한 귀홀경에 화려한 볼거리를 안기며 공연 내내 이목을 집중시켰다. 올해는 데뷔 25주년을 맞은 특별한 해인 데다 팬들과의 약속을 지키기 위해 고심 끝에 개최한 콘서트였던 만큼 성시경의 노래 하나 무대 하나에 더 깊고 진한 전율과 여운이 전달됐다.

화이트 수트 셋업으로 등장한 성시경은 '처음처럼'을 부르며 오프닝을 화려하게 연 뒤 "열심히 준비한 공연인데 이렇게 많은 분들을 직접 뵙게 돼 정말 행복하다. 함께해주셔서 감사드린다"라고 데뷔 25주년을 맞이한 해에 연말 콘서트를 개최할 수 있음에 감격스러운 마음을 드러냈다. 이어 성시경은 감미로운 목소리로 노래 '그리움'을 열창했으며, 고품격 밴드 라이브 세션의 리듬을 타고 넘실거렸다. 여기에 관객과 가깝게 호흡할 수 있는 360도 무대에 전곡 가사를 어디에서나 볼 수 있어서 관객 모두가 함께하는 소통형 콘서트로 생생한 감동을 공연장 곳곳에 전달했다.

무엇보다 베테랑 가수의 데뷔 25주년을 아로새긴 특별한 연말 콘서트인 만큼 엄선한 명곡들로 관객들을 순식간에 2000년대 초반으로 안내했으며, 노래마다 사연들을 전달해 추억과 웃음을 동시에 선사했다. 히트곡 퍼레이드는 초반부터 터지며 콘서트 분위기를 달궜다. '우린 제법 잘 어울려요'로 본격 시작해 '좋을텐데', '차마…', '거리에서', '한번 더 이별', '안녕 나의 사랑', '어떤 날 어떤 마음으로', '너의 모든 순간', '태양계', '희재' 등 명곡들이 쏟아져 나올 때마다 객석에서는 떼창이 수시로 진행됐으며, 성시경의 부드러운 목소리가 객석에 포근하게 와닿은 덕분에 눈을 감고 경청하는 풍경이 연출되기도 했다.

특히 국내 대표 발라더로 큰 사랑을 받고 있는 성시경의 지금이 있기까지 그의 대표 앨범들을 함께 작업해온 선후배 동료들이 있었고, 그들의 마음이 담긴 영상들도 공개돼 관객들에게 진한 울림을 안겼다. 박진영은 "마음을 움직이는 가수"라고 후배 가수 성시경을 극찬했으며, 3집에 참여한 김형석 작곡가는 "남다른 재능을 보면서 가수 활동을 오래할 친구라고 생각했다"라며 "풋풋한 음색이 매력적이었다"라고 회상했다.

5집을 함께한 윤종신은 "타이틀곡 '거리에서'를 선택해줘서 고마웠다. 이 곡을 통해 나도 작곡가로서 자신감을 갖게 됐다"라고 과거를 추억하며 응원했다.

데뷔 25주년을 동료 선후배들의 응원을 받으며 벅찬 마음으로 무대 하나 하나에 진심을 담은 성시경은 지드래곤의 'PO￦ER'를 댄스 바이브에 가득 담아 재해석한 무대는 파격과 위트 그 자체였다. 여기에 명품 콘서트를 빛내줄 스타 게스트들의 출연은 탄성을 자아내기에 충분했다.


25일 공연에는 다이나믹 듀오가 등장해 히트곡 'Smoke', '죽일 놈 (Guilty)', '고백 (Go Back)', '자니', '불타는 금요일 (Friday Night)'로 열정의 크리스마스를 선사했으며, 26일 공연에는 대성이 무대에 깜짝 등장해 '한도초과'와 'Universe' 그리고 빅뱅의 히트곡 메들리를 선사하며 공연장 분위기를 끌어올렸다.

솔로 아티스트 화사는 27일과 28일 주말에 연달아 등장해 'Good Goodbye', '주지마', '마리아 (Maria)'로 벅찬 감동을 선사했다.지칠 줄 모르는 성시경의 열정은 후반부에도 이어지며 '미소천사', '넌 감동이었어'를 선사하며 마음과 정성을 다해 준비한 무대들을 쏟아냈다. 앙코르 무대로 '두 사람'과 '내게 오는 길'을 열창하며 데뷔 25주년과 2025년을 팬들과 함께 감격의 시간들로 아로새기며 다가올 2026년을 기대하게 만들었다.

성시경이 선사한 특별한 연말 노래 선물을 받은 팬들의 반응도 역대급이었다. "엑셀런트 국보급 목소리를 들을 수 있어서 행복했다", "올해 완벽했던 크리스마스였다", "데뷔 25주년 성시경 연대기에 별표를 해야 할 것 같은 공연" 등 다양한 공연 후기들을 남기며 다음 만남을 기약했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

