성시경, 데뷔 25주년 기념한 역대급 감동콘…다듀·규현·대성·화사 게스트…

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 성시경이 4일간 팬들과 함께한 연말 콘서트로 대미를 장식하며 2025년 데뷔 25주년의 마침표를 완벽하게 찍었다.
화이트 수트 셋업으로 등장한 성시경은 '처음처럼'을 부르며 오프닝을 화려하게 연 뒤 "열심히 준비한 공연인데 이렇게 많은 분들을 직접 뵙게 돼 정말 행복하다. 함께해주셔서 감사드린다"라고 데뷔 25주년을 맞이한 해에 연말 콘서트를 개최할 수 있음에 감격스러운 마음을 드러냈다. 이어 성시경은 감미로운 목소리로 노래 '그리움'을 열창했으며, 고품격 밴드 라이브 세션의 리듬을 타고 넘실거렸다. 여기에 관객과 가깝게 호흡할 수 있는 360도 무대에 전곡 가사를 어디에서나 볼 수 있어서 관객 모두가 함께하는 소통형 콘서트로 생생한 감동을 공연장 곳곳에 전달했다.
5집을 함께한 윤종신은 "타이틀곡 '거리에서'를 선택해줘서 고마웠다. 이 곡을 통해 나도 작곡가로서 자신감을 갖게 됐다"라고 과거를 추억하며 응원했다.
데뷔 25주년을 동료 선후배들의 응원을 받으며 벅찬 마음으로 무대 하나 하나에 진심을 담은 성시경은 지드래곤의 'PO￦ER'를 댄스 바이브에 가득 담아 재해석한 무대는 파격과 위트 그 자체였다. 여기에 명품 콘서트를 빛내줄 스타 게스트들의 출연은 탄성을 자아내기에 충분했다.
25일 공연에는 다이나믹 듀오가 등장해 히트곡 'Smoke', '죽일 놈 (Guilty)', '고백 (Go Back)', '자니', '불타는 금요일 (Friday Night)'로 열정의 크리스마스를 선사했으며, 26일 공연에는 대성이 무대에 깜짝 등장해 '한도초과'와 'Universe' 그리고 빅뱅의 히트곡 메들리를 선사하며 공연장 분위기를 끌어올렸다.
솔로 아티스트 화사는 27일과 28일 주말에 연달아 등장해 'Good Goodbye', '주지마', '마리아 (Maria)'로 벅찬 감동을 선사했다.지칠 줄 모르는 성시경의 열정은 후반부에도 이어지며 '미소천사', '넌 감동이었어'를 선사하며 마음과 정성을 다해 준비한 무대들을 쏟아냈다. 앙코르 무대로 '두 사람'과 '내게 오는 길'을 열창하며 데뷔 25주년과 2025년을 팬들과 함께 감격의 시간들로 아로새기며 다가올 2026년을 기대하게 만들었다.
성시경이 선사한 특별한 연말 노래 선물을 받은 팬들의 반응도 역대급이었다. "엑셀런트 국보급 목소리를 들을 수 있어서 행복했다", "올해 완벽했던 크리스마스였다", "데뷔 25주년 성시경 연대기에 별표를 해야 할 것 같은 공연" 등 다양한 공연 후기들을 남기며 다음 만남을 기약했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com