"이게 선물?" 김정난, 디아블로 '성기사 방패' 인증…집 수호템 등극

기사입력 2025-12-29 18:42


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김정난이 보기 드문 선물을 공개하며 이목을 집중시켰다. 게임 속에서나 볼 법한 '성기사 방패'가 실제 선물로 등장해 팬들의 반응도 뜨겁다.

김정난은 29일 자신의 SNS에 사진 여러 장과 함께 "아우.. 요즘 손가락이 아파 성역에 자주 못 가는데 이렇게 멋진 선물을 주시다니. 어떤 악령도 우리 집에 얼씬 못 할 것 같군요!"라는 글을 올렸다.

이어 "감사합니다"라는 말과 함께 하트 이모티콘을 덧붙이며 기쁨을 전했다.

공개된 사진에는 블리자드 엔터테인먼트 코리아 홍보팀이 보낸 메시지 카드와 함께, 게임 '디아블로 IV'를 상징하는 대형 성기사 방패가 담겨 있다.

묵직한 금속 장식과 정교한 문양이 눈길을 끌며, 방패에는 김정난의 영문 이름이 새겨져 있어 단순 굿즈를 넘어선 특별한 선물임을 알 수 있다.

메시지 카드에는 "배우님이 디아블로를 플레이한다는 사실이 '반전미'로 표현되지만, 눈빛과 뒷모습만으로도 화면을 압도하는 카리스마는 스크린을 넘어 성역에서도 빛난다"는 내용이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

이어 "디아블로 IV로 돌아와 성역을 밝혀주시길 바란다"며 성기사의 결의와 가호를 담은 방패를 전달한다고 전했다.


김정난은 게시글 말미에 #블리자드 #디아블로 #성기사 #방패 등의 해시태그를 덧붙이며 게임에 대한 애정을 드러냈다.


이를 본 팬들은 "집에 두면 진짜 든든하겠다", "선물이 왜 방패냐고요", "이 정도면 수호 아이템" 등 유쾌한 반응을 보였다.

한편 앞서 김정난은 자신의 유튜브 채널을 통해 서재 겸 게임방도 공개했다.

게이밍 의자까지 구비된 방에서 김정난은 "'디아블로' 게임을 한다. 그런데 시즌4가 재미없어서 잘 안 한다. 옛날 게 더 재밌는데 이건 내 개인적인 생각"이라고 말해 시선을 끌었다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
