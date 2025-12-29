'♥24세 연하' 최성국, 둘째 출산 순간 또 오열…"아기보다 아내가 더 걱정됐다"

기사입력 2025-12-29 22:41


'♥24세 연하' 최성국, 둘째 출산 순간 또 오열…"아기보다 아내가 더…

[스포츠조선 김준석 기자] 55세에 자연임신으로 둘째를 품에 안은 최성국이 또 한 번 뜨거운 눈물을 쏟았다.

29일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 55세 자연임신에 성공한 최성국의 둘째 아이 '함박이' 탄생 순간이 공개됐다.

이날 최성국은 출연진들에게 "둘째가 태어났다. 이제 딱 일주일이 됐다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

최성국은 "전 조선의 사랑꾼이 트루먼쇼다. 상견례부터 결혼, 신혼여행, 첫째 출산까지 다 보여줬다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이어 둘째 출산 당일 모습이 공개됐다.

최성국은 첫째 출산 때와 같은 모습으로 차에 짐을 싣기 시작했지만, 첫 째 시윤이와 함께 있는 모습이었다.

최성국은 시윤이를 외가에 데려다 주고 병원으로 향한 것. 첫째 때와 달리 긴장한 모습을 덜 보이며 "오늘 출산하기 좋은 날이다"라고 말해 눈길을 끌었다.

최성국의 아내는 첫째를 두고 떠나려 하던 중 뭉클한 모습을 보였고, 시윤이는 "걱정 마세요"라며 엄마 아빠를 안심시키는 모습을 보였다.


결국 최성국과 아내는 오얄 수준의 눈물을 보였고, 심현섭을 영상을 보다 "사랑꾼은 왜 이렇게 다 우냐"라고 지적해 웃음을 자아냈다.

제작진에게 최성국은 "며칠 전부터 시윤이가 웃음을 잃었었다. 근데 조금 전에 웃더라. 그게 생각이 나서 울었다"라고 이야기 하며 또 한 번 울컥하는 모습을 보였다.

병원에 도착한 최성국은 "여기 왔다갔다 해봐서 아는데 남자도 별로 없는데 나 만큼 나이 많은 사람도 없다"라고 이야기했다.


'♥24세 연하' 최성국, 둘째 출산 순간 또 오열…"아기보다 아내가 더…
또 최성국은 제대혈을 한 이유에 대해 "시윤이에게 모두 해주고 싶었다. 40년 후에 내가 없을 거 같으니까. 근데 아내가 엄청 울더라. 오빠 없으면 안 된다고"라고 이야기했다.

최성국은 "내가 조금 더 어렸을 때 만났더라면이라는 생각이 들었다. 또 내 나이가 들어가는 거에 대한 두려움이 있다. 내가 먼저 떠나더라도 둘보다 셋이 좋지 않을까라는 생각이 들었다"

수술실에 아내가 들어간 모습을 본 최성국은 긴장한 모습을 보이며 "아기도 걱정되지만 아내가 걱정이 된다"라며 "아 이거 진짜 힘들다"라며 울기 시작했다.

길어지는 수술시간에 긴장하던 최성국은 둘째와이 첫 만남에 또 한번 오열하기 시작했다.

최성국은 둘째를 품에 안고 "시윤이 태어났을 때랑 너무 닮았다. 너무 똑같다"라고 이야기했다.

제작진은 계속 울고 있는 최성국에게 "왜 이렇게 우세요"라고 물었고, 최성국은 "모르겠다. 이런 생각들이 들었다. 조금 전에 둘째 딸을 만났잖아요. 조금 전 만남을 시작으로 저 아니는 내가 평생 옆에 있을 거니까. 시작되는 느낌이 되게 복받치게 만든다"라고 이야기했다.

이후 최성국은 처가에 전화를 걸어 둘째 출산 소식을 전했고, 이때 시윤이는 전화을 받고 "아버지 사랑해요"라고 말해 또 한 번 최성국을 울렸다.

출산 3일 후 시윤이는 처음으로 동생 시아와 만났고 "시아야 오빠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 의혹이 몇 개인가…불법 의료·상해·횡령까지 '7건' 얽혔다

2.

뉴진스 팬덤 들끓었다…다니엘 계약 해지에 "의도적 분열" 주장

3.

다니엘, 어도어 전속계약 해지 통보 속 재조명된 손편지…"언제나 대표님 편"

4.

[공식] 원헌드레드 측 "의상비 과다 지출? 기재 오류, 720억 선수금 사실 NO" (전문)

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 의혹이 몇 개인가…불법 의료·상해·횡령까지 '7건' 얽혔다

2.

뉴진스 팬덤 들끓었다…다니엘 계약 해지에 "의도적 분열" 주장

3.

다니엘, 어도어 전속계약 해지 통보 속 재조명된 손편지…"언제나 대표님 편"

4.

[공식] 원헌드레드 측 "의상비 과다 지출? 기재 오류, 720억 선수금 사실 NO" (전문)

5.

김수용, 심정지 당시 현장 사진...울컥한 김숙 "임종 호흡 무서웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

꼴찌가 지갑을 열었다…그런데 ERA 5점대에 143억원을?

2.

"SD는 1루수를 찾고 있을 뿐", '슈퍼 유틸리티' 송성문 안심해! NPB 248홈런 거포 영입설의 실체

3.

'이해란+윤예빈 30득점 합작!' 용인 삼성생명, '6연패 눈물' 인천 신한은행 75-70 제압

4.

"손흥민 빈자리 너무 크다!" 토트넘…토마스 프랭크, 겨울 이적 시장 '위시 리스트' 공개

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.