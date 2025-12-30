'류수영♥' 박하선, 배꼽 위까지 끌어올린 '배바지'…"다리 길이 실화냐"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박하선이 남다른 '배바지 핏'으로 시선을 강탈했다.
박하선은 29일 자신의 SNS에 "이 바지 근자감 갖게 하네. 다리가 길어보이는 학생복 아이비클럽 요즘도 있나 #히요일룩 히히히"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 박하선은 베이지 컬러 상의에 초하이웨스트 블랙 팬츠를 매치한 모습.
허리선이 배꼽 위까지 훌쩍 올라간 이른바 '배바지' 스타일에도 불구하고 군살 하나 없는 실루엣과 길게 뻗은 다리 라인이 단번에 시선을 사로잡는다.
특히 허리를 바짝 끌어올린 듯한 핏은 자연스럽게 비율을 극대화하며 '근자감'을 부르는 스타일링을 완성했다.
복도와 대기실로 보이는 공간에서 촬영된 컷에서는 자연스러운 포즈 속에서도 또렷한 각선미가 돋보인다.
손을 허리에 올린 정면 컷에서는 마치 학생복 광고를 연상케 하는 단정함과 동시에, 성숙한 분위기가 공존해 눈길을 끈다.
이를 본 팬들은 "바지 어디까지 올라가는 거냐", "배바지도 이렇게 소화 가능?", "다리 길이 실화냐" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.
narusi@sportschosun.com
