73kg 찍은 랄랄 "체지방 40%" 고백...25kg 뺀 풍자와 '비슷'
[스포츠조선 조윤선 기자] 랄랄이 절친 풍자의 체중 감량에 위기를 느꼈다.
29일 '풍자테레비' 채널에는 '코끼리와 하마의 크리스마스 파티'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 풍자는 랄랄이 자신을 '코끼리'라고 놀리자 "너가 20kg 빼고 말해라. 이제는 약간 타격감이 없다"며 여유 있게 받아쳤다. 이에 랄랄은 "요즘 언니가 살 빠지고 나서 빨리 움직이는 거 같다"고 말했고, 풍자는 "네가 느려진 거다"라며 응수했다.
랄랄은 "진짜 언니 살이 나한테 다 온 것 같다. 언니는 25kg 뺐는데 난 20kg 쪘다"고 털어놨다. 그러면서 "살 빼려고 했는데 몸이 아프다. 운동이랑 안 맞는 거 같다. 안 하던 운동을 과격하게 하니까 면역력이 확 떨어진다. 감기 몸살에 걸렸다"고 토로했다.
이를 들은 풍자는 "나도 운동 진짜 못 한다. 헬스장 다닌 지 6개월 정도 된 거 같은데 처음부터 힘들게 운동 하면 안 된다. 나도 완전 재활치료만큼 했다. 그렇게 하면서 점점 강도를 올렸다"고 조언했다. 하지만 랄랄은 "강도 올리니까 내가 아프고 감기 몸살이 왔다"며 운동에 대한 거부감을 드러냈다.
풍자는 "너 지금 80kg 정도 나가냐"고 물었고, 랄랄은 "진짜 73kg이다"라고 강조했다. 하지만 풍자가 믿지 않자 랄랄은 배를 내밀며 "배 까고 있는데 왜 이러냐. 정말"이라며 억울해해 웃음을 자아냈다.
그러나 랄랄은 이내 "나 인바디 재는데 체지방이 40%가 나왔다"고 고백했다. 이에 풍자는 "난 체지방 43.3% 나왔다. 너 문제다. 아주 돼지다. 몹시 돼지"라고 놀렸고, 충격받은 랄랄은 "난 이제 코끼리다. 코끼리 친구 하마가 됐다"며 좌절했다.
