이상순, "이효리 사랑해♥" 벅찬 수상소감...라디오 진행 1년만에 우수…

이상순, "이효리 사랑해♥" 벅찬 수상소감...라디오 진행 1년만에 우수상
[스포츠조선 김수현기자] 싱어송라이터 이상순이 'MBC 방송연예대상'에서 우수상을 받았다.
이상순은 지난 29일 방송된 'MBC 방송연예대상'에서 라디오 부문 우수상 수상자로 호명됐다.
이날 이상순은 "라디오 DJ를 맡게 된 것만으로도 영광인데, 이렇게 상까지 주셔서 감사드린다. 라디오를 진행한 지는 1년이 조금 넘었는데 더 열심히 하라는 의미로 알겠다. 좋은 음악 듣고 싶을 때 언제든지 오셔서 이야기 나누었으면 좋겠다. 무엇보다 청취자분들께 감사드린다"라고 진심 어린 소감을 전했다.
또한 마지막으로 "청취자 중, 열혈 청취자인 저의 아내에게도 사랑하고 고맙단 말을 하고 싶다"고 마무리 했다.
이상순은 지난해 11월 4일 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'의 DJ로 발탁돼 1년 넘게 프로그램을 이끌고 있다. 이상순은 '완벽한 하루 이상순입니다'를 통해 청취자들과 따뜻한 일상을 나누며 평온한 오후를 선물하고 있다.
특히, 이상순은 트렌디한 신곡부터 클래식한 명곡까지 자신의 음악적 취향이 반영된 선곡으로 청취자들의 평범한 날을 꿈같은 하루로 만들며 깊은 감동을 전하고 있다는 평이다.
이상순은 또한 차분한 진행 속 자신의 경험담을 나누며 친밀한 공감대를 형성, 청취자들의 오후 시간을 더욱 풍성하게 채우며 특별한 하루하루의 추억을 써 내려가고 있어 앞으로의 활약에도 관심이 집중된다.
한편, 이상순은 매일 오후 4시부터 6시까지 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'를 통해 청취자들과 만나고 있다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.