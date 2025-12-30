A2O MAY, 美 LAPost 선정 '중국계 문화·예술 TOP10'…글…

[스포츠조선 고재완 기자] 글로벌 걸그룹 A2O MAY(에이 투 오 메이)가 미국에서 중국계를 대표하는 아티스트로 선정되며, 글로벌 영향력을 인정 받았다.
A2O MAY(CHENYU, SHIJIE, QUCHANG, MICHE, KAT)는 최근 미국 로스앤젤레스 기반의 영문 매체 LAPost가 발표한 '2025년 남부 캘리포니아 중국계 커뮤니티 연간 Top 10 문화·예술 활동(Top 10 cultural and arts events in Southern California Chinese Community in 2025)'에 가요계 인물로는 유일하게 이름을 올렸다.
이번 명단은 사회적 영향력과 국제 확산력을 기준으로 하며, 전문적인 여론 조사 시스템을 기반으로 웹 검색 순위, 소셜미디어 트래픽, 언급 지수 등 다양한 데이터 지표를 종합 분석해 최종 결과를 도출했다. LAPost는 기사에서 A2O MAY의 올해 활약상을 소개하면서 "전원 중국인 멤버로 구성된 걸그룹으로서 미국 주류 음악 시장에 진입한 데 있어 상징적인 기록으로 평가된다"라고 밝혔다.
A2O MAY는 올해 'BOSS(보스)', 'B.B.B(Bigger Badder Better)'와 첫 EP 'PAPARAZZI ARRIVE(파파라치 어라이브)'를 성공적으로 발매하며 미국과 중국을 포함한 글로벌 음악 시장에서 존재감을 각인시켰다. 특히 'B.B.B'는 한국에서도 "중독성이 강한 음악", "이것이 '카레 비트'!", "자꾸 듣게 된다" 등의 반응을 얻으며 화제를 모았다.
'PAPARAZZI ARRIVE'를 통해서는 미국 메인스트림 라디오 차트 미디어베이스(Mediabase) TOP 40 Airplay "Most Added"(톱 포티 에어플레이 "모스트 애디드") 주간 차트에서 저스틴 비버와 함께 공동 1위에 오르며 주목 받았다. 더불어 빌보드 Emerging Artists(11월 22일 자)에서 8위에 오르는 성과를 거뒀다.
또한 지난 5월 미국 대형 음악 페스티벌 'Wango Tango(왕고 탱고)' 무대에 올랐으며, 지난 12일에는 뉴욕에서 열린 미국 연말 대표 행사 Jingle Ball(징글 볼)의 공식 프리쇼 'Jingle Ball Preshow: Z100 - All Access Lounge Stage'에 참여해 현지 관객들에게 인상 깊은 퍼포먼스를 선보였다.
이에 힘입어 A2O MAY는 '웨이보 뮤직 어워즈 2025' 연도 신예 그룹상, '2025 아시안 홀 오브 페임' 뉴 아티스트 어워드, 웨이보 '경연의 밤' 연도경연나운신예그룹상 등 글로벌 시상식 신인상 3관왕에 올랐다.
한편, A2O MAY는 지난달 11월 상하이에서 첫 팬미팅 'MAYnia Arrive(메이니아 어라이브)'를 개최한 데 이어, 이달 20일 데뷔 1주년 기념 온라인 라이브 'Girl's Night with MAYnia(걸스 나잇 위드 메이니아)'를 진행하며 팬들과의 활발한 소통을 이어가고 있다. 글로벌 무대를 배경으로 의미 있는 한 해를 보낸 A2O MAY가 앞으로 펼칠 행보에 대해서도 주목되고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com