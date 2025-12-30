화사, 이쯤되면 박정민 업고 다녀야겠네..‘Good Goodbye’ 퍼펙…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화사, 박정민이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 조지영 기자] 화사(HWASA)가 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'의 히스토리에서 국내 솔로 가수 중 최고 자리에 올랐다.
멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 화사의 'Good Goodbye'는 지난달 30일 첫 'PAK'를 달성 후 30일 오전 11시 기준 누적 횟수 총 480회의 'PAK'를 기록 중이다.
아이차트에 따르면 화사 'Good Goodbye'는 올타임 'PAK' 순위에서 헌트릭스 'Golden'(1484회), 뉴진스 'Ditto'(655회), BTS 'Dynamite'(610회)에 이어 480회로 통산 4위에 랭크됐다. 국내 솔로 가수 중 최다이며 현재 진행형의 상승세라 향후 어떤 기록을 더 수립해 갈지 기대를 모은다.
화사 'Good Goodbye'는 2025년 '최고 대세곡'으로 자리매김 중이다. 올해 아이브 'REBEL HEART', 지드래곤 'TOO BAD (Feat. Anderson .Paak)', 헌트릭스 'Golden', 화사의 'Good Goodbye'까지 총 4곡의 'PAK' 곡이 나왔는데 화사는 헌트릭스를 제외한 국내 가수 중 최고 기록 행진을 이어가고 있다.
화사는 제46회 청룡영화상 축하무대 후 '역주행 신화'에 이은 '대세 솔로퀸' 인기를 여실히 입증 중이다. 음악방송 3관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설 차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위, '빌보드 월드 디지털송 세일즈' 차트 첫 1위, '빌보드 글로벌 200' 32위 등 국내외서 뜨거운 인기몰이를 해 왔다.
화사는 내년 1월 17일부터 18일까지 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT 'MI CASA'(2026 화사 콘서트 '미 카사')'를 개최하며 뜨거운 성원을 해 준 팬들과 직접 만난다.
특히 이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음 선보이는 단독 콘서트로 솔로 아티스트 화사의 개성 넘치고 독보적인 음악 세계를 오롯이 만나볼 수 있을 공연으로 기대가 높다.