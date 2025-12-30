화사, 이쯤되면 박정민 업고 다녀야겠네..‘Good Goodbye’ 퍼펙트 올킬→韓솔로 가수 최고 기록

기사입력 2025-12-30 11:51


화사, 이쯤되면 박정민 업고 다녀야겠네..‘Good Goodbye’ 퍼펙…
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화사, 박정민이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

[스포츠조선 조지영 기자] 화사(HWASA)가 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'의 히스토리에서 국내 솔로 가수 중 최고 자리에 올랐다.

멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 화사의 'Good Goodbye'는 지난달 30일 첫 'PAK'를 달성 후 30일 오전 11시 기준 누적 횟수 총 480회의 'PAK'를 기록 중이다.

아이차트에 따르면 화사 'Good Goodbye'는 올타임 'PAK' 순위에서 헌트릭스 'Golden'(1484회), 뉴진스 'Ditto'(655회), BTS 'Dynamite'(610회)에 이어 480회로 통산 4위에 랭크됐다. 국내 솔로 가수 중 최다이며 현재 진행형의 상승세라 향후 어떤 기록을 더 수립해 갈지 기대를 모은다.

화사 'Good Goodbye'는 2025년 '최고 대세곡'으로 자리매김 중이다. 올해 아이브 'REBEL HEART', 지드래곤 'TOO BAD (Feat. Anderson .Paak)', 헌트릭스 'Golden', 화사의 'Good Goodbye'까지 총 4곡의 'PAK' 곡이 나왔는데 화사는 헌트릭스를 제외한 국내 가수 중 최고 기록 행진을 이어가고 있다.


화사, 이쯤되면 박정민 업고 다녀야겠네..‘Good Goodbye’ 퍼펙…
화사는 제46회 청룡영화상 축하무대 후 '역주행 신화'에 이은 '대세 솔로퀸' 인기를 여실히 입증 중이다. 음악방송 3관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설 차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위, '빌보드 월드 디지털송 세일즈' 차트 첫 1위, '빌보드 글로벌 200' 32위 등 국내외서 뜨거운 인기몰이를 해 왔다.

화사는 내년 1월 17일부터 18일까지 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT 'MI CASA'(2026 화사 콘서트 '미 카사')'를 개최하며 뜨거운 성원을 해 준 팬들과 직접 만난다.

특히 이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음 선보이는 단독 콘서트로 솔로 아티스트 화사의 개성 넘치고 독보적인 음악 세계를 오롯이 만나볼 수 있을 공연으로 기대가 높다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

'박나래 절친' 장도연, 의미심장 수상소감 "겸손하지 않으면 다 죽어" [MBC 방송연예대상]

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

박보미, 15개월 아들 잃은 아픔 딛고…"기도로 버틴 끝에 둘째 딸 만났다"

연예 많이본뉴스
1.

트로트 女가수, 유부남과 엘베서 키스..상간 소송 피소 후 "나도 피해자" 선처 호소

2.

'대상' 유재석, '하차' 이이경→미주 챙긴 품격 "30번째 대상까지 노력할 것" [MBC 방송연예대]

3.

'박나래 절친' 장도연, 의미심장 수상소감 "겸손하지 않으면 다 죽어" [MBC 방송연예대상]

4.

백지연, '현대家 사위' 아들 결혼에 솔직 심정 "행복했지만, 내 품에 더 오래 있을 줄"

5.

박보미, 15개월 아들 잃은 아픔 딛고…"기도로 버틴 끝에 둘째 딸 만났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 초비상! 손흥민 돌아와야 할 판, 슈퍼컴퓨터도 인정한 '강등 확률 99.84%' 황희찬, 한국 프리미어리거 멸종 못 막나 "챔피언십 확실시"

2.

'충격' 트레이드? '대성공' 내부 발굴? 한화의 풀리지 않은 숙제…결국에 캠프 무한 경쟁에 달렸다

3.

[오피셜]'일본이 품은 韓 특급 유망주' 19세에 포르투갈 진출→J리그 상륙 준비 완료, 日 팬들도 "너무 기대된다" 환호

4.

'토트넘 454경기' 손흥민, 당신은 대체 어떤 선수였습니까...日 유망주, 고작 EPL 벤치 등장에 "역시 거물이다" 극찬 쇄도

5.

98분 극장 결승골에 초흥분 "양민혁 사랑해!!" 외친 포츠머스…2025년 마지막 경기서 3호골 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.