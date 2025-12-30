"팬 여러분의 사랑 덕분" 정수빈, 국내 시상식 휩쓸었다…연말까지 트로피 행진ing

기사입력 2025-12-30 13:21


"팬 여러분의 사랑 덕분" 정수빈, 국내 시상식 휩쓸었다…연말까지 트로피…
사진 제공=제이와이드컴퍼니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정수빈이 연말까지 수상 행보를 이어갔다.

정수빈은 지난 29일 서울 DDP 아트홀에서 진행된 '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈(2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS)'에서 아시아 스타상과 베스트 커플상을 받았다.

'2025 서울콘 에이판 스타 어워즈'는 플랫폼과 장르 불문 올 한 해 K-드라마를 빛낸 주역들을 집중 조명하는 통합 드라마 시상식이다.

2관왕을 달성한 정수빈은 "각국에서 보내 주신 팬 여러분들의 사랑 덕분에 이렇게 멋진 상 받을 수 있었다. '선의의 경쟁'이라는 작품을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 팬분들이 주신 상인 만큼 더욱 감회가 남다른 것 같다"라며 "한 작품을 만들기까지 얼마나 많은 분들의 노고가 담겨 있는지를 매번 느낀다. 저 역시 누가 되지 않도록 열심히 노력하겠다. 따뜻한 연말 되시길 바란다"라고 소감을 전했다.

특히, 베스트 커플상의 경우, 글로벌 팬덤의 투표로 수상자가 선정된 만큼 정수빈의 이번 수상은 더욱 뜻깊은 의미를 갖는다.

정수빈은 STUDIO X+U '선의의 경쟁'에서 살벌한 입시 경쟁 속 살기 위해 전교 1등이 되어야만 하는 '우슬기' 역을 연기했다. 미스터리 걸스릴러라는 독특한 장르에 걸맞게, 정수빈은 우슬기가 지닌 감정의 진폭을 밀도 있게 그려내며 이야기의 중심을 단단히 지탱했다.

'선의의 경쟁'을 통해 국내외 시청자들에게 제대로 눈도장을 찍은 정수빈은 올해만 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 가장 영향력 있는 여자 배우(신인), '글로벌 OTT 어워즈' 여자 신인상, '16회 코리아 드라마 어워즈' 여자 신인상·핫스타상·베스트 커플상, '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈' 아시아 스타상·베스트 커플상을 수상하며 '라이징 스타'로 자리매김했다.

국내뿐 아니라 정수빈은 중국에서 단독 팬미팅을 개최하는 등 막강한 글로벌 인기를 구가하고 있어 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
