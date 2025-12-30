"팬 여러분의 사랑 덕분" 정수빈, 국내 시상식 휩쓸었다…연말까지 트로피…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정수빈이 연말까지 수상 행보를 이어갔다.
2관왕을 달성한 정수빈은 "각국에서 보내 주신 팬 여러분들의 사랑 덕분에 이렇게 멋진 상 받을 수 있었다. '선의의 경쟁'이라는 작품을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 팬분들이 주신 상인 만큼 더욱 감회가 남다른 것 같다"라며 "한 작품을 만들기까지 얼마나 많은 분들의 노고가 담겨 있는지를 매번 느낀다. 저 역시 누가 되지 않도록 열심히 노력하겠다. 따뜻한 연말 되시길 바란다"라고 소감을 전했다.
'선의의 경쟁'을 통해 국내외 시청자들에게 제대로 눈도장을 찍은 정수빈은 올해만 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 가장 영향력 있는 여자 배우(신인), '글로벌 OTT 어워즈' 여자 신인상, '16회 코리아 드라마 어워즈' 여자 신인상·핫스타상·베스트 커플상, '2025 서울콘 에이판 스타 어워즈' 아시아 스타상·베스트 커플상을 수상하며 '라이징 스타'로 자리매김했다.
국내뿐 아니라 정수빈은 중국에서 단독 팬미팅을 개최하는 등 막강한 글로벌 인기를 구가하고 있어 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com