서기준·니엘, 듀엣곡 'flower' 발표…따뜻한 연말 분위기 가득

기사입력 2025-12-30 16:35


서기준·니엘, 듀엣곡 'flower' 발표…따뜻한 연말 분위기 가득
니엘(왼쪽), 서기준. 사진 제공=강남인디레코드, dl&D

[스포츠조선 안소윤 기자] 프로듀서 서기준과 가수 니엘이 듀엣곡 '플라워'(flower)로 만났다.

서기준과 니엘이 부른 신곡 'flower'가 30일 오후 12시 발매됐다.

'flower'는 연말 분위기와 잘 어울리는 올드 팝 감성의 발라드 곡으로, 풀밴드 구성의 편곡 위에 두 보컬이 자연스럽게 어우러지는 음악이다. 트렌드를 따르기보다는 어느 시대에 들어도 편안하게 들을 수 있는 사운드를 지향하며, 담담하지만 오래 남는 감정을 전한다.

이번 곡은 빠르게 변하는 일상 속에서도 여전히 마음속에 남아 있는 따뜻함에 대한 이야기를 담고 있다. 'flower'는 음악을 좋아하는 이들에게 조용하지만 의미 있는 연말의 선물이 되기를 바라는 마음에서 완성됐다.

이러한 메시지를 뒷받침하듯, 두 사람의 보컬은 경쟁하기보다 대화를 나누듯 곡을 이끌어간다. 니엘의 안정적인 보컬과 섬세한 표현력은 곡의 감정을 더욱 선명하게 살려주며, 서기준이 그려온 음악의 방향을 자연스럽게 완성한다.

한편 서기준은 오랜 시간 한국 대중음악 현장에서 활동해온 프로듀서로, 현재 동아방송대학교 K팝 학과 겸임교수로 재직 중이며 인디 음악 제작사 강남인디레코드의 대표로 활동하고 있다.

니엘은 틴탑 활동 이후 자체 레이블 EL&D를 설립해 대표로서의 역할을 맡고 있으며, 최근에는 다양한 뮤지컬 작품에 출연하며 무대 위에서의 영역을 꾸준히 넓혀가고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

"언론은 현실을 몰라요" 충격받은 日 에이스, 4일 밖에 안남았는데 확실한 제안 못받아...보라스는 자신만만

3.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

4.

'패패무패무무' 韓 국대 MF 스승 위기, 경질 압박 거세진다...'백승호 풀타임 활약' 버밍엄, 사우샘프턴과 1-1 무승부→6경기 연속 무승

5.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.