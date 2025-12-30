강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

[스포츠조선 조윤선 기자] 강남이 기안84와 함께 러닝을 하면서 20kg 감량에 성공했다고 밝혔다.
30일 '인생84' 채널에는 '강남 이상화 부부의 삶'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 기안84는 강남·이상화 부부의 집을 방문했다. 강남은 기안84를 보자마자 "나 살 빠졌냐"고 물었고, 기안84는 "살 진짜 많이 빠졌다. 너 진짜 잘생겨졌다"고 감탄했다. 이에 이상화는 "이게 다 (기안84)오빠 덕분"이라며 고마워했다.
기안84의 러닝 크루에서 함께 뛰고 있다는 강남은 "형 처음 봤을 때 89kg이었는데 지금은 69kg다. 20kg이 빠졌다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 기안84는 "그래서 상화 씨가 날 좋아한다더라. 내가 달리기 시켜서 살 빠져서 잘생겨졌다고"라며 흐뭇해했다.
이상화는 "이 사람(강남)은 본판이 잘생긴 사람이다. 그렇기 때문에 살 빼면 이렇게 이목구비가 뚜렷하게 나오는 사람"이라고 강조했고, 기안84는 "살쪘을 때는 보기 싫었냐"며 농담을 던졌다.
그러자 강남은 "(이상화가) 엄청 차가웠는데 요즘은 되게 따뜻하다. 진짜 차이가 심하게 난다"고 폭로했고, 이상화는 "먹고 바로 누웠으니까 그런 모습들이 보기 싫었다"고 솔직하게 털어놨다.
강남의 어머니 역시 "살 빼라고 맨날 얘기해도 안 들어서 (이상화와) 둘이 엄청 스트레스를 받았다"며 기안84에게 고마움을 전했다. 강남은 "내가 일 끝나고 잠깐 엄마 집에 가면 엄마가 '살 빼'라고 했다. 나갈 때도 '살 빼'라고 맨날 5년 동안 했다"고 전했고, 기안84는 "가족이 5년 동안 잔소리한 걸 내가 순식간에 바꿔버렸네"라며 뿌듯한 표정을 지었다.