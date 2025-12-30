조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 …

30일 '롤링썬더' 채널에는 '딸 가진 아빠들이 꼭 겪는 '이것' [신여성] EP.14 딸 바보 아빠 (w. 곽범)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
이날 곽범은 '유튜브계의 유재석'이라는 소개에 "바로 잡아야 한다. '유튜브계의 유재석'이 아니다"라며 당황했다. 이어 "날 좋아해 주시는 분들이 내가 하도 나와서 진행하고 이러니까 '우리들만의 어둠의 유재석'이라고 한 거다. 얼굴이 까매서 그런 거다"라며 "근데 동생들이 자기들 원하는 것만 취합해서 날 (유재석이라고 불러서) 죽이려고 한다. 욕먹는다"며 걱정했다. 이를 들은 조혜련은 "유재석도 '신여성'을 본다. 다시 한번 죄송하다고 이야기해라"라고 말해 웃음을 더했다.
곽점은 실제로 유재석과 만난 적이 있냐는 질문에 "이번에 '식스센스' 출연해서 처음 봤다. 옛날부터 오가며 마주치긴 했으니까 다 기억해 주시고 미담도 여러 개 이야기했다. 근데 내가 이번에 프로그램에 폐를 끼쳤다"고 털어놨다.
그는 "나가서 이런저런 토크를 하는데 다들 수상 내역을 이야기하더라. 난 살면서 개그맨 되고도 받은 상이 크게 없어서 내세울 게 없으니까 청량리 나이트 섹시 댄스 대회에서 2위 한 이야기를 했다. 양주 작은 거 받은 이야기 했더니 유재석 선배가 '범아, 그러지 마'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "그런 이야기를 별로 안 좋아하시는 거 같았다. 근데 녹화 중에 5번 이야기하더라"고 덧붙였다.
그러자 조혜련은 "재석이 같은 경우는 옛날에 나이트 DJ 했는데 정말 덜덜덜 떨었다"고 밝혔다. 이경실은 "재석이도 그런 시절이 있었냐"며 깜짝 놀랐고, 조혜련은 "이성미 언니도 못하고 신동엽도 덜덜덜 떨었다. 나이트가 쉽지 않다"고 설명했다.
이에 이경실은 "나도 한 번도 안 했다. 근데 그건 할 수 있는 사람이 있다. 혜련이 같은 애는 잘한다"고 말했다. 이를 듣자마자 조혜련은 바로 자리에서 일어나 춤을 추며 "방울토마토 같은 거 날아오면 그냥 피하면 안 된다"며 받아먹는 시늉을 해 폭소케 했다.