"결혼하면 불러줘"..'♥이광수' 이선빈, 조재윤 돌발 요청에도 '활짝' [MBC 연기대상]

기사입력 2025-12-30 21:47


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이선빈이 '결혼' 이야기가 나오자 활짝 웃었다.

30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식 MC는 김성주와 이선빈이 맡았다.

이날 배우 조재윤은 남녀 조연상 시상을 위해 무대에 등장했다. 먼저 그는 MC 김성주에게 새해 인사를 반갑게 건넸다. 이어 이광수와 8년째 공개 연애 중인 이선빈을 향해 "선빈이 결혼하면 불러줘"라고 말했다.

이선빈은 갑작스러운 '결혼' 언급에 깜짝 놀란 모습이었지만, 이내 활짝 웃으며 "네네. 그럼요"라고 답해 분위기를 훈훈하게 만들었다.


조재윤은 "작년에 이 자리에 서서 조연상을 받았는데 다시 한번 서 보니까 감회가 새롭다. 작년에는 생방송을 못 했는데 올해는 생방송을 하게 돼 내가 다 떨리고 설렌다"고 밝혔다.

이어 라미란을 향해 "장미꽃보다 아름답다"며 찬사를 보냈다. 또 정경호에게는 "멋있다"며 엄지를 치켜들었다. 그러나 이를 본 정경호는 "갑자기 뭐야"라며 당황한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

조재윤은 서강준에게도 "상 받았으면 좋겠다"며 친분을 드러냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.