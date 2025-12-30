故이순재, 공로상 수상.."눈 안 보이고 귀 안 들렸지만 피해 줄 수 없…

故이순재, 공로상 수상.."눈 안 보이고 귀 안 들렸지만 피해 줄 수 없다고"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고(故) 이순재가 공로상을 받았다.
30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 MC 김성주와 이선빈이 맡았다.
이날 고 이순재는 '2025 MBC 연기대상'의 공로상을 수상했다. 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 이순재의 며느리 역을 맡았던 박해미는 공로상 영상 내레이션을 맡았다. 영상 말미 박해미는 "선생님의 며느리여서 정말 행복했다. 사랑합니다 아버님. 편히 쉬세요"라고 전해 먹먹함을 자아냈다.
대리 수상에 나선 고 이순재의 소속사 대표 이승희는 무대에 올라 "방금 영상을 보는데 눈물이 난다"며 눈물을 글썽였다. 이어 "먼저 선생님 가시는 길에 배웅해 주신 배우 여러분, 협회 관계자님들, 기관장님들 이 자리를 빌어 진심으로 감사드린다"고 인사했다.
그는 "마지막 작품 때 선생님 두 눈이 안 보였다. 두 귀도 안 들리는 상태였다"며 "그럼에도 배우 분들, 스태프 분들에게 피해를 줄 수 없다고 말씀하셨다. 그런 분이셨다"며 고인의 연기 열정을 떠올렸다. 그러면서 "미처 하지 못한 말이 있는데 같이 크게 한 번 외쳐주셨으면 감사하겠다. 선생님. 사랑합니다"라고 전했다.
한편 이순재는 지난달 25일 향년 91세를 일기로 별세했다.
