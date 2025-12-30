故이순재, 공로상 수상.."눈 안 보이고 귀 안 들렸지만 피해 줄 수 없다고"

기사입력 2025-12-30 23:13


故이순재, 공로상 수상.."눈 안 보이고 귀 안 들렸지만 피해 줄 수 없…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고(故) 이순재가 공로상을 받았다.

30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 MC 김성주와 이선빈이 맡았다.

이날 고 이순재는 '2025 MBC 연기대상'의 공로상을 수상했다. 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 이순재의 며느리 역을 맡았던 박해미는 공로상 영상 내레이션을 맡았다. 영상 말미 박해미는 "선생님의 며느리여서 정말 행복했다. 사랑합니다 아버님. 편히 쉬세요"라고 전해 먹먹함을 자아냈다.


故이순재, 공로상 수상.."눈 안 보이고 귀 안 들렸지만 피해 줄 수 없…
대리 수상에 나선 고 이순재의 소속사 대표 이승희는 무대에 올라 "방금 영상을 보는데 눈물이 난다"며 눈물을 글썽였다. 이어 "먼저 선생님 가시는 길에 배웅해 주신 배우 여러분, 협회 관계자님들, 기관장님들 이 자리를 빌어 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

그는 "마지막 작품 때 선생님 두 눈이 안 보였다. 두 귀도 안 들리는 상태였다"며 "그럼에도 배우 분들, 스태프 분들에게 피해를 줄 수 없다고 말씀하셨다. 그런 분이셨다"며 고인의 연기 열정을 떠올렸다. 그러면서 "미처 하지 못한 말이 있는데 같이 크게 한 번 외쳐주셨으면 감사하겠다. 선생님. 사랑합니다"라고 전했다.

한편 이순재는 지난달 25일 향년 91세를 일기로 별세했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

5.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.