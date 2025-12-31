'싱어게인4', 오늘(31일) 톱4 신곡 발표…두 번째 신곡 미션 음원으…

[스포츠조선 정빛 기자] JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌 4'의 Top4의 신곡이 공개된다.
'한 번 더' 기회가 필요한 무명가수들이 대중 앞에 다시 설 수 있도록 돕는 리부팅 오디션 프로그램 '싱어게인4'의 Top4가 최종 확정된 가운데, Top4의 신곡 음원이 오늘 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
지난 30일 방송에서는 Top7 참가자들의 1차 신곡 미션이 펼쳐졌으며, 치열한 경쟁 끝에 최종 Top4가 결정됐다. 참가자들은 각자의 진심을 담은 신곡 무대로 시청자들에게 웃음과 감동을 동시에 전했다.
이번 음원에는 오는 1월 6일 방송되는 최종 파이널 무대에서 진행될 '2차 신곡 미션'의 곡들이 수록됐다. 대한민국 음악 신을 이끄는 대표 프로듀서 이무진, GroovyRoom, HwangHyun(MonoTree), d.ear가 Top4 참가자들의 마지막 무대를 위해 직접 곡 작업에 참여하며 완성도를 높였다.
김재민(Kimfunny)의 '마침표(Prod. 이무진)'는 서정적인 기타 라인이 곡의 정서를 이끌어가는 밴드 사운드의 곡이다. 번호표를 달던 순간부터 시작된 싱어게인 여정의 끝자락에 선 그의 마음을 담아냈다. 끝과 시작의 경계에서 느끼는 시원섭섭함과 앞으로 펼쳐질 이야기들에 대한 설렘을 소년의 시선으로 풀어냈다.
그윈 도라도(Gwyn Dorado)의 'Light Up(Prod. GroovyRoom)'은 어쿠스틱한 밴드사운드 위에 그윈 도라도 특유의 그루비하면서도 힘 있는 보컬이 더해져 완성됐다. 청춘이 느끼는 불확실함이 밤하늘의 별처럼 점차 빛을 더해 확신으로 변해가는 메시지를 담은 곡이다.
슬로울리(slowly)의 '사랑인 걸까(Prod. HwangHyun(MonoTree))'는 짝사랑을 소재로, 자신의 감정에 혼란을 느끼는 화자의 심리를 섬세하게 그려냈다. 기타와 보컬만으로 시작되는 1절 이후 점차 사운드를 쌓아 올리며 곡의 깊이를 더해간다. 마지막에는 슬로울리의 묵직하면서도 따뜻한 보컬만 남아 여운을 전하는, 기존 발라드와 결이 다른 구성의 곡이다.
이오욱의 'The Way(Prod. d.ear)'는 세상에 자신의 음악을 전하고 싶다는 간절한 마음에서 출발한 곡이다. 이오욱 특유의 시원한 보이스로 완성된 이 노래는, 무력한 밤을 보내고 있는 이들에게 조용한 위로이자 동행이 되길 바란다는 메시지를 담고 있다.