올데프 애니, 드디어 MC 신고식…'가요대제전', 2025년 마무리하고 …

[스포츠조선 정빛 기자] '2025 MBC 가요대제전 멋'이 2025년의 엔딩 페이지를 멋지게 써내려간다.
'2025 MBC 가요대제전 멋'에서는 MC부터 아티스트까지 '멋'으로 똘똘 뭉친 화려한 라인업을 만나볼 수 있다. 먼저 3년 연속 MC를 맡아 탁월한 진행 실력을 입증한 민호를 비롯해 데뷔 후 첫 MC 도전으로 신선한 활력을 더할 ALLDAY PROJECT 애니, 2년 만에 MC로 복귀한 황민현까지 각기 다른 멋을 지닌 MC 군단을 완성해 '멋'드러진 시너지를 예감케 하고 있다.
스페셜 무대 맛집으로 자리매김한 'MBC 가요대제전'은 '2025 MBC 가요대제전 멋'에서도 그 명성에 걸맞은 무대를 선보인다. 청량한 매력으로 사랑받고 있는 TWS는 어른 섹시미를 담은 무대로 새로운 '멋'을 보여주고, Z세대 싱어송라이터 한로로와 투모로우바이투게더 태현은 보컬의 매력을 한껏 끌어올린 무대를 준비할 예정이다.
여기에 5세대 걸그룹 센터로 주목받는 Hearts2Hearts 이안, izna 방지민, ILLIT 원희가 스페셜 무대에 나서 센터의 존재감을 각인시킨다. 또 데뷔 30주년을 맞이한 YB와 Stray Kids(스트레이 키즈) 메인보컬 승민, 그리고 ILLIT(아일릿)과 특별한 주인공의 만남이 예고돼 이들이 완성할 무대에 관심이 모인다.
#20살 가요대제전, 20년의 기억이 무대로 깨어난다!
무려 20년 동안 시청자들의 연말을 책임져 온 'MBC 가요대제전'은 올해 20주년을 맞아 그 시간을 뜻깊게 되짚는다. 신인 아이돌 Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT, KickFlip(킥플립), KiiiKiii, CORTIS, IDID(아이딧)이 20년 전인 2005년의 명곡을 재해석한 메들리 무대로 추억을 소환하는 것. 이 외에도 IVE 리즈는 20살을 맞은 'MBC 가요대제전'에 어른이 된 이들의 마음에 잔잔한 울림을 전할 노래로 감동을 더한다.
오는 2026년 성인이 되는 2007년생 아이돌들의 합창 무대도 기대되는 포인트다. ZEROBASEONE 한유진, TWS 경민, NCT WISH 료&사쿠야, NEXZ 휴이&유키, MEOVV 나린, izna 유사랑&최정은, KickFlip(킥플립) 동현, Hearts2Hearts 유하&스텔라, IDID 박성현은 'MBC 가요대제전'에서 스무 살을 기념할 의미 있는 무대를 펼친다.
뿐만 아니라 'MBC 가요대제전'은 지난 20년의 세월을 통해 다져온 연출의 내공과 제작의 저력을 집약해 올해 한층 더 완성도 높은 연말 무대를 준비한다. 더욱 확장된 스케일과 신선한 구성으로 무대 연출부터 퍼포먼스까지 한순간도 눈을 뗄 수 없게 할 '2025 MBC 가요대제전 멋'이 벌써부터 기다려지고 있다.
2025년의 마지막 페이지와 2026년의 첫 페이지를 장식할 '2025 MBC 가요대제전 멋'은 오늘(31일)오후 8시 50분에 방송된다.
