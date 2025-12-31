'상간녀 의혹' 숙행까지..유재석, 혼란한 연예계 속 "무탈한 게 제일 …

[스포츠조선 이게은기자] 각종 논란으로 어수선한 연예계 속에서 방송인 유재석이 뼈 있는 한마디를 전했다.
31일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)'에는 허경환이 출연했다.
허경환은 유재석이 ''유퀴즈' 섭외를 받고 '난 아직 포인트가 없다'라고 했다더라"라고 묻자, "섭외를 거부할 입장은 아니고 저는 무조건 나와야 한다. 큰 프로그램에 나오는데 제게 포인트가 없다는 생각이 든 거다. 지상파 3사 우수상을 받았지만 그 이후로 더 높은 상을 받지 못했고 재밌는 이슈도 없었다"라고 밝혔다.
반면 허경환의 매니저는 '유퀴즈' 섭외 연락을 받고 제작진에게 "MC 섭외인 거냐"라고 물었다고. 허경환은 "소통의 문제"라며 고개를 숙여 웃음을 안겼다.
그런가 하면 허경환은 고민에 대해 묻자 "저는 '늦게 올라가도 좋지만 떨어지지 말자'라는 주의다. 언제쯤 나는 '유퀴즈'에 나갈 수 있을까? 라는 생각을 했다. 근데 이제 '유퀴즈'에 나왔으니 인기를 유지하고 싶다는 생각이 든다"라고 전했다. 그러자 유재석은 "30년 넘게 이 업계에 있다 보니 제일 어렵고 힘든 게 별 사건 사고 없이 무탈한 거다. 진짜 어렵다"라고 짚어 눈길을 끌었다.
최근 연예계에는 박나래 갑질 의혹, 조진웅 소년범 논란, 주사 이모 논란에 얽힌 먹방 유튜버 입짧은햇님, 트로트 가수 숙행의 상간 논란 등 시끄러운 나날이 이어지고 있다. 특히 '유 퀴즈 온 더 블록' MC 조세호는 조폭연루설에 휩싸여 최근 하차하기도 했다.