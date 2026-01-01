이제훈, 또 해냈다…'모범택시3'로 두 번째 대상 새 역사[SBS 연기대상]

최종수정 2026-01-01 08:37

이제훈, 또 해냈다…'모범택시3'로 두 번째 대상 새 역사[SBS 연기대…
31일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 2025 SBS 연기대상. 이제훈이 포즈를 취하고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.31/

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이제훈이 두 번째 대상의 영예를 안으며 새로운 기록을 세웠다.

31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연기대상'은 신동엽, 채원빈, 허남준의 진행으로 펼쳐졌다.

이날 대상 트로피는 이제훈에게 돌아갔다. 그는 드라마 '모범택시2'로 지난 2023 SBS 연기대상에 이어 다시 한번 대상을 차지하며 두 번째 대상 수상자가 됐다.

이제훈은 수상 소감에서 "'모범택시'가 시즌3까지 올 수 있었던 건 시청자분들께서 보내주신 아낌없는 사랑 덕분"이라며 "이 시리즈를 여기까지 이끌어주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 그는 감정을 주체하지 못한 듯 울컥한 모습을 보이며 "이 역할을 하면서 외롭고 힘든 순간들이 정말 많았다. 그때마다 무지개 운수 식구들이 저를 기다려주고 응원해 줘서 버틸 수 있었다"고 전했다.

또한 이제훈은 "연기가 참 어렵다. '나는 여기까지밖에 할 수 없는 건가'라는 생각이 들 때도 있었다"며 "그럴 때마다 팬 여러분들 덕분에 다시 버틸 수 있었다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

두 번째 대상이기에 더욱 묵직했던 이제훈의 고백은 시상식 현장에 깊은 여운을 남겼다.

narusi@sportschosun.com

