고준희, '100억대' 한강뷰 럭셔리 하우스 공개 "40년째 부모님과 동…

고준희, '100억대' 한강뷰 럭셔리 하우스 공개 "40년째 부모님과 동거중"

기사입력 2026-01-01 08:58


[스포츠조선 정유나 기자] '전지적 참견 시점'에 원조 단발 여신 고준희가 출격한다. '우리 결혼했어요' 이후 첫 리얼 예능 출연이다.

오는 3일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 379회에서는 고준희의 반전 넘치는 하루가 공개된다.

이번 방송에서는 "도도하고 차가워 보이는데, 사실 허당끼가 있다"라는 매니저의 제보로 고준희의 반전 일상이 펼쳐진다. 고준희는 기상 후에도 침대 밖을 벗어나지 않는 모습으로 '프로 집순이' 면모를 보여주는데. 침대 바로 옆에 멀티탭 3개, 화장품, 물 등을 완벽하게 구비해 침대-TV-리모컨과 한 몸이 된 최적의 동선에서 좀처럼 움직이지 않는다고.


또한 고준희는 요즘 모태솔로 연애 프로그램에 푹 빠져있다고 해 시선을 끈다. 눈 뜨자마자 연애 프로그램을 시청하며 함박웃음을 짓는 고준희는 "남의 연애 보는 게 가장 재밌다", "가장 최근 연애는 작년"이라고 밝혀 털털한 매력을 자랑한다. 이어 갑자기 먹통이 된 TV와의 처절한 사투로 귀여운 허당미까지 보이며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

한편 40년째 부모님과 거주 중인 고준희는 여전히 어머니의 철저한 통금 속에 살고 있는 실상을 털어놓는다. 평소 어머니가 입버릇처럼 결혼을 재촉하면서도, 정작 밤 11~12시만 되면 어김없이 "어디냐"고 확인 전화가 걸려온다며 귀여운 항변을 늘어놓는 것. 그러면서도 자신의 연애를 어머니에게 솔직하게 공유하는 '쿨한 딸'의 면모를 보여주며 고준희표 솔직 라이프를 공개할 예정이다.

털털한 '집준희'의 실체가 공개될 고준희의 예측 불허 하루는 오는 3일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

