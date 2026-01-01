[공식] '1억 기부' 변우석, 새해부터 선한 영향력.."취약계층 여성청…

[공식] '1억 기부' 변우석, 새해부터 선한 영향력.."취약계층 여성청소년 편안하길"
[스포츠조선 문지연 기자] 베우 변우석이 국내 취약계층 여성청소년 지원을 위해 1억 원을 기부했다.
국제개발협력NGO 지파운데이션은 배우 변우석이 국내 취약계층 여성청소년 지원을 위해 1억 원을 기부했다고 1일 밝혔다.
이번 기부는 2026년 새해를 맞아 경제적 어려움으로 생리용품 마련과 위생 환경 조성에 부담을 겪는 국내 취약계층 여성청소년들이 안전하고 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 진행됐다. 변우석은 여성청소년들이 월경권을 온전히 보장받고 생리 기간에도 불편 없이 일상을 보내길 바라는 마음을 담아 기부를 결정했다고 전했다.
지파운데이션은 전달된 기부금을 통해 국내 취약계층 여성청소년에게 다양한 사이즈의 생리대와 온열 찜질팩, 여성 청결제 등으로 구성된 생리대 키트 지원을 비롯해 ▲성교육 지원 ▲위생시설(화장실) 개보수 등을 진행할 계획이다.
변우석은 "새해를 맞아 국내 취약계층 여성청소년들이 생리 기간마다 위생용품이나 위생 시설 문제로 어려움을 겪지 않길 바라는 마음에서 이번 기부에 동참하게 됐다"면서 "올 한 해는 취약계층 여성청소년들이 보다 편안하고 안정적인 환경에서 일상을 이어갈 수 있기를 바란다"고 전했다.
이에 지파운데이션 이준영 팀장은 "새해를 맞아 국내 취약계층 여성청소년들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 변우석 님께 깊이 감사드린다"며 "전해주신 기부금으로 취약계층 여성청소년들이 일상 속 기본적인 권리를 지켜 나가며, 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 책임감 있게 지원하겠다"고 밝혔다.
한편, 변우석은 다양한 작품 활동을 통해 대중과 꾸준히 소통해 온 배우로, 작품 외적으로도 나눔과 사회적 책임을 실천하는 행보를 이어가고 있다. 그동안 도움이 필요한 이웃을 위한 기부와 봉사활동을 통해 선한 영향력을 전해왔으며, 이러한 배우의 가치관에 공감한 팬덤 역시 지파운데이션에 팬기부로 동참하며 따뜻한 나눔을 함께 실천하고 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
