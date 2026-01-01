[SC이슈] "내가 AOA 망쳤다" 고백 후 사라진 권민아, 2시간 만에…

[스포츠조선 문지연 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 극단적인 선택 후 구조됐다고 고백했다.
권민아는 1일 자신의 개인 계정에 "안녕히 계세요, 그리고 죄송합니다"라는 글을 남겼다. 권민아는 "그동안 잔인한 장면들로 충격을 주고, 모든 사람이 지칠 정도로 반복해서 얘기하고 욕먹을 게시글들만 올리고 내가 잘못한 것도 올리고 정상적인 상태가 아니었다"면서 "모든 사건과 상황에서 진짜 억울해서 그랬다. 모두들 저에게 하시는 말들이 있더라. 제가 그 그룹(AOA)을 망쳤다고. 맞다, 10년도 참은 거 좀만 더 참아보지, 아니면 나도 때리고 욕하고 해볼걸. 억울한 게 싫어서 저격도 용기 내서 해봤는데 제가 제 스스로를 망가뜨렸다"고 밝혔다.
이어 권민아는 "절 예뻐해주시고 사랑해주시고, 인간 대접 해주셨던 모든 분들꼐 정말 감사하다. 그리고 또 죄송하다"는 글을 남겨 보는 이들을 걱정하게 만들었다.
이후 약 2시간이 지난 뒤 권민아는 재차 글을 올리면서 "시야가 흐릿해지더니 그 후 기억이 없다. 의식을 잃었단 건데. 조금만 더 내버려뒀으면 오늘은 정말 약속 지킬 수 있었는데 갑자기 무슨 소리가 들리고 저를 막 흔든다. 근데 꼭 약속 지킬 거다. 당신들 눈앞에서 사라지는 것"이라는 글을 남기면서 극단적 선택을 했었음을 암시했다.
현재 권민아가 올렸던 글들은 전부 삭제된 상태지만, 이를 지켜보는 네티즌들의 걱정어린 시선은 이어지고 있다.
권민아는 2012년 그룹 AOA로 데뷔한 뒤 드라마 '추리의 여왕', '모던파머' 등에 출연하면서 배우로서도 활약했다. 이후 2019년 팀에서 탈퇴했다. 이후 권민아는 AOA 활동 당시 리더 지민으로부터 괴롭힘을 당했다고 고백해 이후 활동에 제동이 걸렸던 바 있다.