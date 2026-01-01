[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한…

진태현은 1일 자신의 개인 계정에 "팬들, 지인들, 가족들 모두에게 알려드려야 할 소식이 있어 고민하고 기도하고 2026년 첫날 편지를 쓴다"면서 "저희 부부는 이제 2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했다. 우리 태은이가 저희의 유일한 친자녀였다. 우리가 흔히 말하는 유산과는 다른 큰 의미의 아이였다. 만삭이라는 경험 추억 기쁨과 행복을 선물해줬던 감사함 그 자체였다. 그동안 '응원해요. 힘내세요'라는 여러분의 큰 사랑 너무 감사하지만, 이제 멈춰주셔도 될 것 같다. 사람이 살아가면서 섭리라는 게 있고 지켜야 할 선들이 분명히 존재하는데 내려놓기도 포기도 해야 할 줄 알아야 다른 시작을 할 수 있다는 걸 너무 잘 알고 있기에 가슴이 무너지고 아프지만 이제는 멈춰야 할 것 같다"고 밝혔다.
이어 진태현은 "이제는 사랑하는 아내를 사랑하는 내 여자 말고 다른 이름은 안 시키려고 한다. 가끔 저는 아내의 아들 아내는 저의 딸이 되어주기도 하면서 서로 갖지 못하는 부분까지 더 채워줘야 하는 삶을 선택했기에 이젠 더욱 더더욱 사랑하는 아내만을 위한 삶을 살아야 한다. 친자녀가 될 수 없지만 아빠 엄마라고 불러주는 천륜, 혈연보다 더 값진 딸들과 늘 함꼐 하나님의 사랑을 실천하며 따뜻하게 서로에게 관심이 되어주며 멋지게 살겠다"고 했다.
또 진태현은 "많은 사랑과 응원 감사하다. 그동안 살아온 삶을 뒤돌아보며 늘 반성하고 조금이라도 나은 길을 가려 아내와 손잡고 간다. 앞으로도 방송활동 등 연예인으로 직업에서도 열심히 활동하고 좋은 이웃이 되기 위해 날마다 기도하겠다. 저는 처음부터 아내만 있으면 부족함이 없었다. 지난 5년 넘게 아내와 노력한 모든 시간 감사함으로 잘 간직하려 한다. 여러분도 저도 응원과 기대하느라 고생하셨다. 이젠 예쁘게 사는 저희 두 사람 응원해달라"고 부탁했다.
진태현과 박시은은 2015년 결혼해 슬하에 공개 입양한 두 딸을 두고 있다. 지난 2022년에는 임신 소식을 전하기도 했지만, 출산 예정일을 20일 앞두고 유산 소식을 전해 안타까움을 자아냈다.