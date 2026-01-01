"박나래가 술잔 던져 네 바늘 꿰매"…前매니저, 전치 2주 상해진단서 제…

"박나래가 술잔 던져 네 바늘 꿰매"…前매니저, 전치 2주 상해진단서 제출[SC이슈]
|박나래. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 박나래의 전 매니저가 전치 2주 상해진단서를 제출했다.
1일 문화일보에 따르면 박나래의 전 매니저 A씨는 최근 경찰에 상해진단서와 치료확인서를 제출했다.
A씨는 2023년 8월 술을 마시던 중 박나래가 자신의 얼굴을 향해 술잔을 던졌고, 이로 인해 잔이 깨져 얼굴에 멍이 들고 손이 베여 네 바늘을 꿰맸다고 주장했다.
A씨는 사건 직후 박나래의 서울 이태원 자택 인근의 한 종합병원 응급실에서 치료를 받았다고 밝혔다. 상해진단서에는 '상기 병명으로 2023년 8월 9일 본원 응급실에서 1차 봉합수술 시행하였다', '합병증 등이 없을 경우 2주간 안정과 치료를 요함'이라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
이에 박나래 측은 "그런 상황 자체가 없었다고 한다"며 "박나래가 잔을 바닥에 던진 적 있었는데, 그 소리를 듣고 해당 매니저와 현장에 있던 지인이 와서 치웠던 일은 있다. 매니저에게 잔을 던진 적은 없다"고 밝혔다.
A씨는 "그 자리에는 박나래와 저, 그리고 2명이 더 있었다. 4명이 같이 앉아 있었고, 술을 먹고 얘기하다가 박나래가 제 얼굴을 향해 (술잔을) 던진 것"이라고 주장했다.
한편 서울경찰청은 박나래 관련 사건 총 7건을 수사 중이다. 이 가운데 강남경찰서가 담당하는 특수상해 혐의 사건은 A씨가 고소인으로, 현장에 있던 지인 2명을 참고인으로 소환해 조사할 가능성이 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의를 받는 의료업자 이 모씨(주사 이모)에 대해 출국금지 조치를 내리고 수사를 확대 중이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
