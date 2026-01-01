"박나래가 술잔 던져 네 바늘 꿰매"…前매니저, 전치 2주 상해진단서 제출[SC이슈]

기사입력 2026-01-01 15:52


"박나래가 술잔 던져 네 바늘 꿰매"…前매니저, 전치 2주 상해진단서 제…
박나래. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 박나래의 전 매니저가 전치 2주 상해진단서를 제출했다.

1일 문화일보에 따르면 박나래의 전 매니저 A씨는 최근 경찰에 상해진단서와 치료확인서를 제출했다.

A씨는 2023년 8월 술을 마시던 중 박나래가 자신의 얼굴을 향해 술잔을 던졌고, 이로 인해 잔이 깨져 얼굴에 멍이 들고 손이 베여 네 바늘을 꿰맸다고 주장했다.

A씨는 사건 직후 박나래의 서울 이태원 자택 인근의 한 종합병원 응급실에서 치료를 받았다고 밝혔다. 상해진단서에는 '상기 병명으로 2023년 8월 9일 본원 응급실에서 1차 봉합수술 시행하였다', '합병증 등이 없을 경우 2주간 안정과 치료를 요함'이라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

이에 박나래 측은 "그런 상황 자체가 없었다고 한다"며 "박나래가 잔을 바닥에 던진 적 있었는데, 그 소리를 듣고 해당 매니저와 현장에 있던 지인이 와서 치웠던 일은 있다. 매니저에게 잔을 던진 적은 없다"고 밝혔다.

A씨는 "그 자리에는 박나래와 저, 그리고 2명이 더 있었다. 4명이 같이 앉아 있었고, 술을 먹고 얘기하다가 박나래가 제 얼굴을 향해 (술잔을) 던진 것"이라고 주장했다.

한편 서울경찰청은 박나래 관련 사건 총 7건을 수사 중이다. 이 가운데 강남경찰서가 담당하는 특수상해 혐의 사건은 A씨가 고소인으로, 현장에 있던 지인 2명을 참고인으로 소환해 조사할 가능성이 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의를 받는 의료업자 이 모씨(주사 이모)에 대해 출국금지 조치를 내리고 수사를 확대 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

스포츠 많이본뉴스
1.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

2.

프로팀 울산 감독 후보인데, 야구인들 누구도 모른다...베일에 싸인 제3의 인물, 도대체 누구?

3.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

4.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

5.

'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베테랑 첫 스타팅 "준비 잘해왔다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.