송지효, 양치도 안한 100% 생얼 공개.."햄버거·감자 튀김 먹고 자"

1일 유튜브 채널 '지효쏭'에는 "예쁘지효 ?澍㈎督윱求?라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 송지효는 시상식 참석 전 메이크업과 헤어, 드레스 피팅 과정을 모두 공개하며 솔직한 일상을 드러냈다.
송지효는 영상 초반 "머리도 감아야 하고 세수도 해야 하고 양치도 해야 한다"며 100% 생얼로 등장했다. 머리를 감고 나타난 그는 생얼에도 완벽한 비주얼을 자랑했고, 제작진은 "벌써 예쁘다"며 감탄을 금치 못했다.
이어 메이크업을 시작하며 송지효는 "저는 샵에 오면 마네킹처럼 앉아 있다. 선생님들이 옷을 골라주고, 메이크업도 해준다. 아무것도 못 한다. 시키는 대로 한다"고 털어놨다.
자리에 앉은 송지효는 "오늘 메이크업 콘셉트가 뭐냐"라고 궁금해 했고, 메이크업 아티스트는 "우아해 보이게. 우아하면서 엘레강스 한 숟갈 얹겠다"라고 설명했다. 이어 메이크업 아티스트는 "여배우들은 보통 아침에 일어나면 루틴이 있지 않냐. 운동이나 붓기 빠지는 차 마시지 않냐"라고 물었고, 송지효는 "있어야 되는 법칙이 어디 있냐. 저는 그런 거 안 하는 스타일"이라고 쿨하게 답했다. 이어 "너는 날 오래보지 않았냐. 왜 갑자기 묻냐"라고 물었고, 메이크업 아티스트는 "하셨으면 좋겠다. 해줬으면 좋겠다"라고 답해 폭소를 자아냈다.
또한 제작진이 "팬들이 누나 예쁜 모습만 보여 달라고 한다"고 하자 그는 "예쁜 모습만 보여주면 민낯도 보여 달라고 할 거다. 꾸민 모습과 네추럴한 모습 모두 보여주겠다. 어떻게 맨날 꾸미냐"고 덧붙였다.
영상 말미, 송지효는 메이크업과 헤어, 드레스 피팅을 마치고 등장했다. 우아한 검정색 드레스와 미디엄 로우번 헤어스타일을 한 그는 "여러분이 원하시는 게 이런 거냐. 오늘 저 좀 괜찮냐"며 완벽한 비주얼을 선보여 감탄을 자아냈다.