이서진, 무례 논란 또 불거졌다…육아 질문에 나온 "무자식 상팔자"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이서진의 발언을 두고 또 다시 무례 논란이 불거졌다.
이날 이지혜, 이현이, 이은형이 출산과 육아에 대한 솔직한 이야기를 나누는 동안, 이서진과 김광규는 자연스럽게 아이 돌봄 역할을 맡았다.
이에 이서진은 "안 해봐서 잘 모르겠다. 그런 건 해본 사람에게 물어봐야 한다"며 조심스러운 반응을 보였다.
하지만 이지혜가 거듭 질문하자 이서진은 "육아는 더 신경 쓸 것 같다. 다만 집안일은 잘 못해서 자신은 없다"고 말하며 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "육아에는 관심이 많다"며 조카들이 어릴 때 돌본 경험도 언급했다.
그러나 대화 말미, 이현이가 "지금 다시 육아를 할 생각은 없느냐"고 묻자 이서진은 "무자식이 상팔자라고 하지 않나"라고 답해 현장 분위기를 묘하게 만들었다.
해당 발언 이후 일부 시청자들 사이에서는 "맥락상 농담이었을 뿐"이라는 반응과 함께 "육아·출산 이야기가 오가는 자리에서 다소 무례하게 들릴 수 있다"는 의견이 엇갈리며 논란이 이어지고 있다.
앞서 이서진은 지난해 12월 20일 열린 'SBS 연예대상'에서 거침없는 발언으로 도마 위에 올랐다.
이날 최우수상 수상을 한 이서진은 "시상식이 너무 길고 지쳐서 욕 나오려 했다"는 발언으로 시청자들을 당황하게 했다.
이 발언은 이서진 특유의 솔직 화법으로 볼 수 있지만 1년을 결산하는 잔치에서 동료 연예인, 그리고 시청자들을 향한 기본적인 예의가 결여된 발언이라는 비판이 이어지며 무례 논란을 부른 바 있다.
