'66세 미혼' 최화정, 110억 70평家에 반려견 방 마련..통창뷰에 으르으리 "소파도 있다"
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 최화정이 반려견 준이의 방을 공개했다.
1일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '보통 남자는 접근도 못한다는 최화정의 충격적 관상'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 영상에는 관상가 겸 역술가 박성준이 출연해 최화정의 집을 찾아 풍수지리를 살펴봤다. 최화정의 집은 탁 트인 한강 전망을 자랑하는 통창 구조로, 채광이 뛰어난 점이 특히 눈길을 끌었다. 깔끔하면서도 소품 하나하나에 취향이 담긴 아기자기한 인테리어 역시 인상적이었다.
최화정은 "저희 집 뷰가 좋지 않냐"며 자랑했고, 이에 박성준은 "강을 너무 가까이에서 바라보는 것보다 약간 물러서서 보는 위치가 좋은데, 그런 의미에서 이 집은 자리 자체가 좋다"고 설명했다.
이어 최화정은 반려견 '준이'의 방을 소개하며 애정을 드러냈다. 방 한쪽에 놓인 소파를 본 박성준이 "이 소파는 어떤 용도로 사용하느냐"고 묻자, 최화정은 "제가 앉아 쉬기도 하고, 준이가 올라와 같이 놀기도 한다"고 답했다. 또한 소파 옆에 놓인 사진을 가리키며 "이건 우리 엄마, 아빠 사진"이라고 자연스럽게 소개했다.
이에 대해 박성준은 풍수지리적인 관점에서 조심스럽게 조언을 건넸다. 그는 "공간은 역할과 기능이 중요하다. 이 공간은 용도가 다각도로 섞여 있어 다소 혼재된 느낌을 준다"며 "사용 목적을 보다 명확히 하는 것이 좋다. 그렇지 않으면 기운이 이상하고 심란해질 수 있다"고 조언했다.
이후 박성준은 안방과 화장실, 부엌 등 집 안 곳곳을 둘러보며 풍수 점검을 이어갔다. 그는 "전체적으로 에너지가 살아 있고 잘 정리된 공간"이라고 총평했다.
한편, 최화정은 110억 원에 달하는 70평대 집에 거주 중이다. 전지현은 이 아파트 펜트하우스를 130억 원 전액 현금으로 구매해 화제를 모은 바 있다.
