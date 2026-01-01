"나라도 괜찮을까?" " 잘 생겼다" 실력도? "준비에 달렸다" '우승도…

"나라도 괜찮을까?" " 잘 생겼다" 실력도? "준비에 달렸다" '우승도전' 불펜 약점 메울 히든카드, "힘으로 삼진 잡고 싶다"

기사입력 2026-01-01


[스포츠조선 정현석 기자]2026년 새해가 밝았다.

'윈나우' 삼성 라이온즈의 목표는 하나, 한국시리즈 우승이다.

스토브리그 동안 최대약점으로 알려진 불펜진 보강을 위해 동분서주할 거라 예상됐다. 하지만 실제는 달랐다.

눈에 띄는 불펜보강은 없다. 앞으로도 크게 없을 가능성이 크다.

원태인 구자욱 등 예비FA와의 다년계약 가능성을 고려할 때 경쟁균형세(샐러리캡)가 찰랑찰랑 하다. 2025년 연봉 상위 40인 평균이 가장 높았던 삼성이다. 내년도 크게 다르지 않을 전망.

재법 거품낀 불펜 시장에 선뜻 발을 담그기 힘든 이유다. 영입 가능한 시장에는 FA 좌완 김범수와 자유계약선수 홍건희 등이 있지만 삼성은 원태인과의 다년계약을 우선과제로 두고 있다.
그럼 불펜약점은 누가 메울까.

기본적으로 부상으로 개점 휴업한 파이어볼러들이 돌아온다. 최지광 이재희 김무신이다. 베테랑 백정현도 온다. 다만, 순차적으로 복귀한다. 부상 후 복귀 시즌이라 일단 조심스레 연착륙하는 과정이 필요하다.

그렇다면 이호성 배찬승 파이어볼러 듀오에 힘을 실어줄 강력한 불펜투수는 누구일까.


아시아쿼터로 영입한 일본인 우완 투수 미야지 유라(27)다. 지난달 초 연봉 10만달러, 인센티브 5만달러, 이적료 3만달러 등 최대 18만달러의 조건에 삼성에 입단한 선수. 1m86, 90kg의 당당한 체격. 포심패스트볼 최고 구속 158km, 평균 149.6km에 스플리터, 슬라이더, 커브 등 구종을 갖춘 우완 파이어볼러다. 지난해 NPB 1군 모구단이 없이 2군리그에 참가중인 쿠후 하야테 벤처스 시즈오카에서 뛰었다. 2022년 일본 사회인야구 미키하우스, 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 등을 거쳐 NPB 2군까지 꾸준히 레벨을 업그레이드해 온 선수. 1군 경력은 없지만 삼성은 미야지의 성장 잠재력에 주목했다.

올시즌 2군 성적도 25이닝 2패, 평균자책점 2.88, WHIP 1.40으로 준수했다. 무엇보다 9이닝 당 탈삼진 11.2개란 점이 매력적이었다. 삼성은 "타자친화적인 라이온즈 파크에 적합한 능력을 보유했다"고 판단했다.
지난해 12월22일 입국해 라이온즈파크와 경산볼파크 등을 둘러보고 트레이너 입회 하에 몸 상태 점검과 훈련 프로그램 시찰까지 마친 미야지 유라는 한국에서의 새로운 도전에 대한 각오와 기대감을 감추지 못했다. 삼성 구단 공식 유튜브 '라이온즈TV'와의 인터뷰에서 미야지는 "저를 잘 봐주셨구나라는 생각과 함께 나라도 괜찮을까 하는 생각을 했다"고 겸손하게 말했다. 자신의 장점에 대해 "강한 직구와 헛스윙을 유도할 수 있는 포크볼"이라고 말한 그는 "팬 여러분께 힘 있는 투구를 보여드리기 위해 준비 잘 하겠다"고 약속했다.

줄곧 힘을 강조한 그는 강한 구위로 타자를 압도할 수 있는 구위 장점을 살려나가겠다는 방향성을 분명히 했다. ABS시대와 라이온즈파크 팩터에 부합하는 장점이다.
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG를 잡고 플레이오프에 진출한 삼성 이종열 단장이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
"잘 생겼더라"고 감탄한 삼성 이종열 단장은 이런 큰 방향성과 가능성만 보고 선택했다.

"아직은 미지수"라고 냉정하게 평가를 유보한 이 단장은 "겨우내 어떤 준비를 하느냐에 따라 팀에 도움이 되는 정도가 달라질 것"이라고 전망했다. 이어 "1군 프로선수가 아니었기 때문에 구단이 더 많은 프로그램을 준비해보려고 한다"며 철저한 계획 하의 성장 도움을 예고했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈 공식 유튜브 라이온즈TV

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

