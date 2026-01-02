[공식] '9세 연하♥'KCM, 세 아이 아빠 됐다…"'슈퍼맨이 돌아왔다…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 KCM이 세 아이의 아빠가 됐다.
다음날인 2일 소속사 A2Z엔터테인먼트도 "KCM의 셋째 득남 소식을 전한다"며 "KCM의 셋째 아들은 예정일보다 약 6주 이르게 태어나 (12월 20일생) 출산 직후 일정 기간 의료진의 세심한 관찰이 필요했다. 이에 따라 아이와 산모의 건강 상태가 안정적으로 회복되는 과정을 지켜본 뒤 소식을 전하게 됐다. 출산 소식을 다소 늦게 전하게 됐음을 양해 부탁드린다"고 전했다.
이하 KCM 소속사 공식입장 전문.
안녕하세요. KCM 소속사 A2Z엔터테인먼트입니다.
KCM 님의 셋째 득남 소식을 전합니다.
KCM 님의 셋째 아들은 예정일보다 약 6주 이르게 태어나 (12월 20일 생) 출산 직후 일정 기간 의료진의 세심한 관찰이 필요했습니다. 이에 따라 아이와 산모의 건강 상태가 안정적으로 회복되는 과정을 지켜본 뒤 소식을 전하게 됐습니다. 출산 소식을 다소 늦게 전하게 됐음을 양해 부탁드립니다. 감사하게도 현재 산모는 건강을 회복 중이며, 아이는 의료진의 도움 속에 안정을 취하고 있습니다.
KCM은 두 딸과 한 아들의 아빠로서, 남편으로서 보다 강한 책임감을 가지고 방송과 음악활동에 최선을 다하겠다는 각오를 전했습니다. 또 축하해주신 모든 분들께 감사인사를 전합니다. 소속사 역시 KCM의 다섯 식구의 앞날에 행복만 가득하길 바랍니다.
모두 새해 복 많이 받으시고, 올 한해 건강하시길 바랍니다.
