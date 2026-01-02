[공식] "2025년 개봉작 최단 기록"…'아바타: 불과 재', 개봉 17일만 누적 500만 돌파

기사입력 2026-01-02 08:31


[공식] "2025년 개봉작 최단 기록"…'아바타: 불과 재', 개봉 1…
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 개봉 17일 만에 500만 관객을 돌파하며 또 한번 최단 흥행 기록을 세웠다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타: 불과 재'가 개봉 17일째인 이날 누적 관객수 502만 1288명을 동원하며 500만 관객을 돌파했다. 이는 2025년 개봉작 중 가장 빠르게 500만 관객을 돌파한 것은 물론 '주토피아 2'보다도 2일 더 빠른 흥행 속도로 이목을 집중시킨다.

국내뿐만 아니라 해외에서도 폭발적 신드롬은 계속되고 있다. 박스오피스 모조에 따르면 '아바타: 불과 재'는 글로벌 흥행 수익 도합 8억 5,979만 달러(한화 약 1조 2,441억 원)를 돌파하며 압도적인 존재감을 드러냈다.

개봉 3주차에도 식지 않는 흥행 열기로 예매율 50%를 육박하며 압도적 예매율 1위을 유지하고 있어 이목을 집중시킨다. 이로써 2026년 '병오년'에도 '아바타: 불과 재'의 흥행 쾌속 질주는 계속될 것으로 예상, 새해 극장가를 밝게 열 전망이다.

한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

