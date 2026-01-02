김준호, ♥김지민 수입 4배 많다더니...과소비 갈등 "택배 마니아" ('이호선의 사이다')

기사입력 2026-01-02 08:50


김준호, ♥김지민 수입 4배 많다더니...과소비 갈등 "택배 마니아" (…

[스포츠조선 정안지 기자]김지민이 택배 마니아 김준호와 함께 살며 겪은 현실적인 소비 갈등을 꺼내놓는다.

오는 1월 3일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 6회에서는 돈 때문에 정떨어지게 만드는 '머니 빌런'들의 각양각색 사연이 담긴다. 상식을 벗어난 소비 습관과 돈과 관련한 이해하기 힘든 선택들이 출연진은 물론 시청자들의 분노와 탄식을 동시에 자아낼 예정이다.

특히 김지민은 자신과 극과 극 소비 성향을 가진 남편 김준호에 대한 이야기를 털어놔 모두를 놀라게 한다. 김지민은 "너무 과소비하는 오빠와 알뜰한 내가 만나 지금은 중간 단계쯤 온 것 같다"라며 "오빠는 지출을 줄였고, 나는 쓸 것은 쓴다"라고 말해 웃음을 안긴다.

하지만 이내 김지민은 김준호에 대해 "줄여봤자 많이 산다"라고 일갈하더니 "매일 아침 택배가 있다. 택배 중독자 같다"라고 분통을 터트린다. 이에 더해 김지민은 "오빠는 새로운 제품은 꼭 사보는 얼리어답터다. 그런데 사놓고 안 쓴다"라며 "포장도 안 뜯은 물건이 집에 정말 많다"라고 폭로해 현장을 들썩이게 한다.


이에 이호선은 김지민이 김준호에게 내릴 수 있는 극약 처방을 제시하고, 김지민은 "너무 좋다. 꿀팁 감사하다"라고 즉각 반응해 웃음을 터지게 한다. '사이다 처방 전문' 이호선의 꿀팁은 어떤 내용일지 관심을 모은다.

이런 가운데 김지민은 김종국에게 들었다는 김종국 아버지의 극단적인 절약 일화를 전해 폭소를 일으킨다. 김지민이 "김종국이 어머니를 모시고 미국에 다녀온 사이 아버지가 혼자 있었는데, 한 달 동안 집 전기세가 0원이었다"라는, 듣고도 믿기지 않는 이야기를 전해 모두를 놀라게 한 것. 또한 이호선은 자신을 호랑이 정산을 하는 '여행계 계주'라고 소개한 후 11개월째 곗돈을 내지 않은 친구 일화를 언급하더니, 급기야 친구의 이름을 부르며 "너만 안 냈다. 한 번에 내라. 너 돈 많잖아"라고 특유의 직구를 날려 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

제작진은 "이번 회차에서는 돈 문제로 생기는 현실적인 갈등을 가볍지만 날카롭게 풀어냈다"라며 "돈 문제로 인간관계가 답답해진 분들에게 사이다 한 사발을 선물하는 한 회가 될 것"이라고 전했다.

한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.