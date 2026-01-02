[청룡랭킹] 김혜윤, 정수빈 하반기 트로피를 향한 마지막 승부

기사입력 2026-01-02 11:30


[청룡랭킹] 김혜윤, 정수빈 하반기 트로피를 향한 마지막 승부
출처=김혜윤 인스타그램

2025 청룡랭킹 하반기 결산 여자 배우부문 투표가 한창인 2일 현재 선두는 득표율 59.39%의 김혜윤이다.

'마멜공주' 김혜윤은 지난달 청룡랭킹 월간 타이틀을 따낸 흐름을 이어가며 압도적인 차이로 선두를 질주하고 있다.

영화와 드라마에

김혜윤은 올해 하반기 방영 예정인 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 평범한 인간이 될 생각이 전혀 없는 괴짜 구미호 '은호' 역을 맡아 상대역인 로몬과 함께 팬들과 만난다.


[청룡랭킹] 김혜윤, 정수빈 하반기 트로피를 향한 마지막 승부
충처=정수빈 인스타그램
2위는 배우 정수빈이 19.09%의 득표율로 기록중인 김혜윤을 추격중이다.

배우 정수빈은 올해 STUDIO X+U '선의의 경쟁'과 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'에서 눈에 띄는 연기력을 보여주며 '라이징 스타'로 발돋음 했다.

드라마 '선의의 경쟁'은 대한민국 상위 1% 여고생들의 살벌한 입시 경쟁을 배경으로 경쟁과 우정, 욕망과 죄책감 사이의 균열을 정교한 성장 서사와 함께 정밀하게 그려낸 드라마로 정수빈은 전학생 '유슬기' 역을 맡았다.

이 작품에서 정수빈은 여고생의 성장 심리를 자연스럽게 담아내는 연기를 보여주었다는 평을 받으며 많은 팬들의 사랑을 받았다.


현재 선두와 많은 차이가 나지만 지난7월 청룡랭킹 투표에서 김혜윤을 제치고 1위를 차지한 경험이 있는 정수빈이기에 역전 드라마를 기대하는 팬들이 적지않다.

마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 이번 하반기 투표는 5일 자정까지 진행된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

2.

박나래 '주사이모' 실체 공개됐다 "의사 아냐...주사 맞으면 몸이 아파" ('궁금한 이야기Y')

3.

[SC이슈] CCTV 포옹·키스 후폭풍…숙행 상간 의혹 남성 등판 “전부 내 잘못, 왜곡 심하다”

4.

'응팔' 진주라고? '영재교육원' 수료한 중2...김선영 오열 "상상도 못해" ('응답하라 1988 10주년')

5.

나나 자택 무단침입 강도, 적반하장 역고소..소속사 “강력 대응” [공식][전문]

연예 많이본뉴스
1.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

2.

박나래 '주사이모' 실체 공개됐다 "의사 아냐...주사 맞으면 몸이 아파" ('궁금한 이야기Y')

3.

[SC이슈] CCTV 포옹·키스 후폭풍…숙행 상간 의혹 남성 등판 “전부 내 잘못, 왜곡 심하다”

4.

'응팔' 진주라고? '영재교육원' 수료한 중2...김선영 오열 "상상도 못해" ('응답하라 1988 10주년')

5.

나나 자택 무단침입 강도, 적반하장 역고소..소속사 “강력 대응” [공식][전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 사랑해' 하더니, 한 경기만에 외면...'찰턴전 영웅' 양민혁, 브리스톨전 결장 '포츠머스는 0-5 완패'

2.

"충격!" 토트넘 진짜 큰일 났다, 英 BBC 팩트체크…'EPL 137경기 만에 무득점-무승부' 부진

3.

일본인 프리미엄? 물음표 내민 메이저리그, '제2의 야마모토'라던 이마이, 8년 장기계약 예상했는데 휴스턴과 3년, 옵트아웃으로 매년 승부수[민창기의 일본야구]

4.

"이마이는 야마모토급" 허풍 떤 보라스, 결국 백기 들었다...3년 781억 휴스턴行, 사실상 FA 재수

5.

한화 처음 왔을 때도, 와이스에 눈길 준 사람 없었다...이마이 합류에 폭망? 뚜껑은 열어봐야 아는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.