[청룡랭킹] 김혜윤, 정수빈 하반기 트로피를 향한 마지막 승부

2025 청룡랭킹 하반기 결산 여자 배우부문 투표가 한창인 2일 현재 선두는 득표율 59.39%의 김혜윤이다.
김혜윤은 올해 하반기 방영 예정인 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 평범한 인간이 될 생각이 전혀 없는 괴짜 구미호 '은호' 역을 맡아 상대역인 로몬과 함께 팬들과 만난다.
드라마 '선의의 경쟁'은 대한민국 상위 1% 여고생들의 살벌한 입시 경쟁을 배경으로 경쟁과 우정, 욕망과 죄책감 사이의 균열을 정교한 성장 서사와 함께 정밀하게 그려낸 드라마로 정수빈은 전학생 '유슬기' 역을 맡았다.
이 작품에서 정수빈은 여고생의 성장 심리를 자연스럽게 담아내는 연기를 보여주었다는 평을 받으며 많은 팬들의 사랑을 받았다.
현재 선두와 많은 차이가 나지만 지난7월 청룡랭킹 투표에서 김혜윤을 제치고 1위를 차지한 경험이 있는 정수빈이기에 역전 드라마를 기대하는 팬들이 적지않다.
마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 이번 하반기 투표는 5일 자정까지 진행된다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.