'40세 자연임신' 강은비, 양수 없어 응급 입원했다 "아이 위해 기도해…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 강은비가 뱃 속 아이를 향한 절박한 심경을 전했다.

2일 강은비는 "저는 2025년의 마지막 날도 2026년의 첫날도 그리고 지금 이 순간도 고위험 산모로 병원에 입원 중"이라고 전했다.

이어 "조기양막파열로 임신 20주 2일에 입원했고, 20주 4일에는 양수 0이라는 진단을 받았다. 임신 중단이라는 말도 나왔지만 쉽게 포기할 수 없었다. 아기의 심장 소리, 정밀초음파에서 확인한 정상 소견, 그리고 지금도 느껴지는 태동까지… 그 모든 신호들이 '아직 버티고 있다'고 말해주는 것 같았기 때문"이라고 덧붙였다.

강은비는 "양수를 다시 만들 수 있는 방법이 있는지, 제가 할 수 있는 게 무엇인지 하루하루 알아보고, 또 알아봤다"라며 상급병원 전과를 결심했지만 이내 절망했다고 설명했다. 그는 "받아줄 병원이 없을 수도 있다는 말을 듣고 절망과 눈물, 그리고 말로 다 할 수 없는 고통 속에 있다. 누군가는 미련하다고 말할지도 모른다. 하지만 지금 제 눈에는 저 자신보다 뱃속에서 버티고 있는 산삼이, 우리 아이만 보인다"라며 아이를 위한 기도를 당부했다.

한편 강은비는 지난해 4월, 얼짱 출신 동갑내기 변준필과 17년 열애 끝에 결혼했다. 이후 지난 9월 40세 나이에 자연임신에 성공했다고 밝혀 많은 축하를 받았다. 출산 예정일은 오는 5월이다.

