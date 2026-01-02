손민수♥임라라 子, 생후 59일에 혼밥 마스터 "안쓰럽고 짠해" ('슈돌')

기사입력 2026-01-02 14:41


[스포츠조선 정안지 기자] 손민수, 임라라 부부가 생후 59일 된 쌍둥이 남매를 공개했다.

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 지난 1일"2026 슈돌 새 가족 : 엔조이커플과 강단남매"라면서 예고편을 공개했다.

영상 속 손민수, 임라라 부부는 쌍둥이 남매를 품에 안고 인사를 건넸다. 손민수는 "최근 쌍둥이를 출산한 강이, 단이 아빠 개그맨 손민수다"라고 인사, 임라라는 "임라라다. 반갑다"며 초보 엄마, 아빠로서 시청자들에게 첫 인사를 전했다.

이어 손민수는 2분 오빠 손강, 2분 동생 손단을 소개했다. 임라라는 "우리가 우유부단하다. 그래서 아기들은 '강단' 있게 크길 바라는 마음을 담아 '강단 남매'로 지었다"고 설명했다.


2025년 10월 14일에 태어나 녹화일 기준으로 태어난 지 59일 된 쌍둥이 남매. 손민수는 "강이는 쌍꺼풀이 없고, 단이는 쌍꺼풀이 있다"며 쌍둥이 구분법에 대해 밝혔다. 이어 임라라는 "강이는 의젓하고 되게 순하다. 단이는 볼이 빵빵하게 올라와서 아빠가 '왕만두'라고 부르고 있다. 되게 잘 먹고, 안 쉬고 먹는다"며 웃었다.

울음소리 크고 잘 먹는 단이 챙기느라 바쁜 아빠. 그때 강이는 울지도 떼쓰지도 않고 혼밥을 마스터해 눈길을 끌었다. 임라라는 "남편 민수를 볼 때 안쓰러워 하는데 더 안 쓰러운 애가 생겼다. 강이다"고 했고, 손민수는 "뭔가 알 것 같다. 너무 짠하다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

