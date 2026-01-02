[공식] '국가 자격증有' 박보검, 헤어샵 연다..'보검 매지컬' 이상이·곽동연 동업

기사입력 2026-01-02 16:28


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박보검이 미용실은 연다.

오는 30일 첫 방송될 tvN '보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담는 프로그램.

공개된 1차 티저에는 '보검 매직컬'에서 손님들의 헤어스타일을 책임질 박보검이 눈 내리는 작은 마을을 씩씩하게 걸어가는 출근길을 담고 있다. 양손에는 연습용 마네킹과 짐을 한가득 들고 등에는 가방을 멘 채 발걸음을 내딛는 모습에서 새로운 도전을 앞둔 이의 설렘이 느껴지고 있다.

특히 박보검이 "예쁘다!"라고 감탄한 곳에는 그의 일터가 될 '보검 매직컬'이 자리하고 있어 눈길을 끈다. 오랫동안 방치되었던 옛 구옥을 수선하여 만들어진 '보검 매직컬'은 외관부터 따뜻하고 정감이 간다.

더불어 박보검은 '보검 매직컬'을 "마법이 이루어지는 곳"이라고 해 손님들이 원하는 스타일대로 마법 같은 변신을 실현해 줄 그의 활약과 오직 '보검 매직컬'에서만 만날 수 있는 다채로운 에피소드들을 기대케 하고 있다.

한편, 박보검과 이상이, 곽동연은 약 1년간 '보검 매직컬'을 준비하며 프로그램의 시작인 장소 선정과 리모델링, 인테리어 등에 참여했다는 후문. 조금은 서툴지 몰라도 마음은 누구보다 진심인 세 사람은 따뜻한 손길로 마을 주민들과 소통하며 한 편의 동화 같은 시간을 만들어갈 예정이다.

헤어 담당 박보검의 색다른 도전은 오는 30일 오후 8시 40분 첫 방송될 tvN '보검 매직컬'에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

