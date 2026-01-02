컴투스의 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온', 150여편 작품 접수

|
컴투스는 제2회 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온'이 성황리에 작품 접수를 마감했다고 2일 밝혔다.
이번 대회는 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 모바일 또는 PC 플랫폼 기반의 창작 게임을 대상으로 작품 접수를 진행했다. 게임 개발에 관심 있는 만 14세 이상 대한민국 거주자를 대상으로 개인 또는 10인 이하 팀 단위로 응모를 받았다. 올해 '컴:온'에는 최종 마감일까지 150여 편의 작품이 접수됐으며, 특히 다양한 장르와 아이디어를 바탕으로 한 창작 게임들이 포함됐다.
컴투스는 기획서와 영상 자료를 기반으로 한 1차 심사와, 프로토타입 빌드 제출 및 프레젠테이션 발표 평가로 진행되는 2차 심사를 통해 총 4개의 수상작을 선정할 계획이다. 최종 선정된 대상 1팀에는 2000만 원의 상금이 수여되며, 최우수상 1팀 1000만 원, 우수상 2팀 각 500만 원의 상금이 지급된다. 또 수상자(팀)에게는 컴투스의 글로벌 게임 플랫폼 '하이브(HIVE)' 무상 제공, 멘토링 프로그램, 컴투스 입사 지원 시 가산점 부여 등 실질적인 지원 혜택도 제공할 계획이다.
