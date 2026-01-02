컴투스의 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온', 150여편 작품 접수

기사입력 2026-01-02 17:38


컴투스의 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온', 150여편 작품 접수



컴투스는 제2회 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온'이 성황리에 작품 접수를 마감했다고 2일 밝혔다.

컴투스가 게임문화재단과 함께 개최한 '컴:온'은 창의적인 개발 인재와 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 IP를 발굴하기 위해 마련한 공모전이다. 지난해 첫 대회부터 참가자들의 높은 관심을 받으며 올해로 2회째를 맞이했다.

이번 대회는 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 모바일 또는 PC 플랫폼 기반의 창작 게임을 대상으로 작품 접수를 진행했다. 게임 개발에 관심 있는 만 14세 이상 대한민국 거주자를 대상으로 개인 또는 10인 이하 팀 단위로 응모를 받았다. 올해 '컴:온'에는 최종 마감일까지 150여 편의 작품이 접수됐으며, 특히 다양한 장르와 아이디어를 바탕으로 한 창작 게임들이 포함됐다.

컴투스는 기획서와 영상 자료를 기반으로 한 1차 심사와, 프로토타입 빌드 제출 및 프레젠테이션 발표 평가로 진행되는 2차 심사를 통해 총 4개의 수상작을 선정할 계획이다. 최종 선정된 대상 1팀에는 2000만 원의 상금이 수여되며, 최우수상 1팀 1000만 원, 우수상 2팀 각 500만 원의 상금이 지급된다. 또 수상자(팀)에게는 컴투스의 글로벌 게임 플랫폼 '하이브(HIVE)' 무상 제공, 멘토링 프로그램, 컴투스 입사 지원 시 가산점 부여 등 실질적인 지원 혜택도 제공할 계획이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

3.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

4.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

5.

K리그1 추락한 명가 울산, 윙어 루빅손·엄원상과 결별

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.