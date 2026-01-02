허경환, '유퀴즈' 조세호 빈자리 정조준…정장까지 챙겨 입고 "면접이라길래"

기사입력 2026-01-02 19:08


허경환, '유퀴즈' 조세호 빈자리 정조준…정장까지 챙겨 입고 "면접이라길…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 허경환이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 마치 면접처럼 시청하는 모습을 공개해 웃음을 자아냈다.

허경환은 2일 자신의 SNS에 "면접이라길래"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 허경환은 블랙 수트를 단정하게 차려입은 채 TV 앞에 바르게 앉아 있다. 두 손은 허벅지 위에 가지런히 올린 자세로, 마치 실제 면접을 앞둔 지원자를 연상케 한다.

TV 화면에는 지난달 31일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 허경환의 모습이 담겨 있다. 자신의 출연 방송을 누구보다 진지하게 시청하는 모습이 웃음을 더한다.

이를 본 누리꾼들은 "면접 붙자!", "이미 합격", "내 마음속엔 합격자", "이 정도면 최종 합격" 등 응원의 댓글을 쏟아냈다.

앞서 방송에서 유재석은 허경환에게 "'유퀴즈' 섭외를 받고 아직 포인트가 없다고 했다던데"라고 질문했다.

이에 허경환은 "사실 제가 '유퀴즈'를 거부할 입장은 아니다. 무조건 해야 한다"면서도 "대형 프로그램에 비해 아직 이슈나 포인트가 부족한 것 같아 이르지 않나 고민했다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 "3사 우수상은 받았지만 그 이후 더 큰 상이나 굵직한 이슈가 없었다"며 "그러다 작가님 전화 끊을까 봐 이르지만 하겠다고 했다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.


또 허경환은 매니저가 섭외 연락을 받고 "MC 섭외인가요?"라고 되물었다는 일화를 전하며 "소통의 문제다. 날 너무 높이 사는 경향이 있다"며 겸손한(?) 농담으로 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

2.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

3.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

4.

'임신' 남보라, 13남매 중 '자폐 남동생' 공개 "걱정 컸는데 많이 좋아져"

5.

강래연, 암 수술 후 "정신 못 차리게 아파 눈물 줄줄..전이 무서워"

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

2.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

3.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

4.

'임신' 남보라, 13남매 중 '자폐 남동생' 공개 "걱정 컸는데 많이 좋아져"

5.

강래연, 암 수술 후 "정신 못 차리게 아파 눈물 줄줄..전이 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

3.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

4.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

5.

광주FC, 경남서 뛰던 풀백 박원재 영입…6월부터 출전 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.