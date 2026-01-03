남보라 "모태솔로였던 ♥남편, 내가 많이 알려줘 성인 만들었다" ('아형')

|
[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형님' 남보라가 모태솔로 남편과의 결혼 과정을 공개했다.
3일 방송된 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에서는 박하나, 윤정수, 남보라, 럭키가 게스트로 출연했다.
김희철은 "네가 리드하는 스타일이냐"고 물었고 남보라는 "그래서 내가 많이 알려줬다. 나도 민망하긴 한데 나도 리드를 당하는 편이었다. 근데 내가 리드를 하려니까 부끄럽더라. 근데 관계가 발전하려면 어쩔 수 없었다"며 쑥스러워했다.
남보라는 "남편을 내가 많이 알려주고 키워주고 성인으로 업그레이드 시켜줬다"며 "모태솔로의 장점인지 단점인지 모르겠는데 장점은 입력값을 넣으면 결과값이 순수하게 나온다. 그게 너무 좋긴 한데 단점은 여자 마음을 너무 모른다"고 토로했다.
|
남보라는 "같이 교토 여행을 갔는데 내가 삐쳤다. 보통 여자친구가 삐치면 풀어주지 않냐. 어떻게 풀어줘야 될지 모르더라. 하루 종일 어색하게 지냈더니 안절부절하면서 내 주변을 계속 맴돌기만 하는 거다"라며 "그렇게 하루 종일 지내다가 저녁 시간이 됐다. 교토 맛집을 가서 줄 서있었는데 남편이 나한테 말을 걸고 여행을 해야 하니까 어렵게 나한테 말을 걸었다. 그 말이 너무 웃긴 게 자기 딴에는 엄청 고민하고 말한 거다. 나한테 진짜 조심스럽게 '너 계란 추가할 거야?'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
13남매 장녀인 남보라는 상견례부터 쉽지 않았다며 "누구는 데려가고 누구는 안 데려갈 수 없지 않냐. 그래서 우리는 엔트리를 했다. 인사평가처럼 한해 동안 인성 괜찮고 토크가 되는 친구들을 데려갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
다행히 동생들이 모두 결혼을 찬성했다며 "대신 가족이 너무 많다 보니까 내 결혼 소식이 다 전해지기까지 시간이 좀 걸렸다. 내 소식이 기사화 되는 게 편하다. 기사화되면 가족들이 다 안다"고 너스레를 떨었다.
wjlee@sportschosun.com