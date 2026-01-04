[공식]코르티스 '고!', 작년 보이그룹 곡 중 최단기간 스포티파이 1억…

코르티스의 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 2일 자로 누적 스트리밍 1억 회를 넘겼다. 곡이 발표된 지 약 4개월 만으로, 지난해 나온 K-팝 보이그룹 노래 중 최단기간 1억 재생 달성이다. 또한 2025년 데뷔한 신인 가운데 단일곡으로 '억대 스트리밍'을 돌파한 팀은 이들뿐이다. 'GO!'가 멤버 전원이 작사, 작곡, 안무, 뮤직비디오 제작에 참여한 트랙이기에 이번 성과는 더욱 특별하다.
'GO!'는 단기간에 '억대 스트리밍' 반열에 오르며 '글로벌 히트곡'임을 인증받았다. 지난해 연말 특별 방송과 시상식 현장에서도 곡의 인기를 실감할 수 있었다. 고척스카이돔을 비롯해 수만 명 규모의 해외 스타디움에서도 이례적인 떼창이 울려퍼졌다.
스포티파이 외 차트에서도 'GO!'의 인기를 실감할 수 있다. 이 곡은 빌보드 '글로벌 200'에 2주 연속(25년 9월 27일, 10월 4일 자) 랭크됐다. 이는 미국을 포함해 세계 200개 이상의 국가/지역에서 집계된 온라인 스트리밍과 디지털 판매량을 기준으로 순위를 매기는 송차트다. 또한 멜론의 일간, 주간, 월간 차트를 모두 뚫으면서 신인 보이그룹 중 이례적인 성적을 거두었다.
외신 역시 'GO!'를 주목했다. 빌보드가 발표한 '2025년 최고의 K-팝 25선: 스태프 선정'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks)에서 2위에 오르며 해당 차트에 진입한 남성 아티스트 중 최고 순위를 썼다. 이 외에도 영국 매거진 NME와 데이즈드(Dazed), 애플뮤직과 스포티파이가 'GO!'를 '2025년 최고의 K-팝'으로 꼽았다.
코르티스는 오는 10일 타이베이 돔에서 개최되는 '제40회 골든디스크어워즈'에 참석한다. '2025 MAMA AWARDS'와 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)에 이어 또 한 번 트로피를 들어 올릴지 귀추가 주목된다.