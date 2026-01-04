오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

[스포츠조선 조윤선 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 '준(準)가족 부부'가 등장한다.
1월 5일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 생활비를 둘러싸고 극한의 갈등을 빚고 있는 '준가족 부부'의 사연이 공개된다. 남편이 약속한 생활비를 제대로 주지 않는 것이 자신을 향한 모욕과도 같다며 분노하는 아내. 아내가 이토록 생활비에 집착하는 이유는 무엇일까.
'준가족 부부' 아내는 2011년 4월 한국으로 들어온 탈북민이다. 북한과 중국에서 결혼한 적이 있다는 아내는 "이번이 네 번째 남편"이라고 털어놓는다. 모임에서 만난 남편이 아내에게 적극적으로 애정 표현을 해왔고, 그렇게 부부의 연을 맺게됐다는 두 사람.
이날 아내는 "생활비만 제대로 줬어도 방송까지 나올 일은 없었다"라고 갈등을 드러낸다. 이에 대해 아내는 "남편이 매달 100만 원씩 생활비를 주기로 했지만, 단 한 번도 제 날짜에 준 적이 없다"라며 "이건 나를 모욕하는 거다. 내가 그 돈에 무릎 꿇을 것 같냐"라며 극도로 분노한다. 이에 남편은 "수금이 늦어질 때가 있어서 생활비를 늦게 주게 됐다"라고 해명해 보지만, 아내는 "말도 안 되는 소리"라며 더 큰 분노를 발산한다.
13년째 안정적인 직장에 다니고 있는 아내는 자신 명의의 집도 소유하고 있다고. 그럼에도 아내가 이렇게나 생활비에 강하게 집착하는 이유는 도대체 무엇일까. 급기야 아내는 녹화 현장에서 남편의 모바일 뱅킹 입출금 목록까지 확인한다는데. 이를 지켜본 오은영 박사는 "아내에게는 생활비가 경제적 가치 그 이상의 의미를 지닌다"라고 날카롭게 분석해 아내의 폭풍 공감을 이끌어낸다.
하지만 이내 오은영 박사는 아내에게 "여기는 채권추심하는 자리가 아닙니다!"라고 크게 호통친다고 해 궁금증을 자극한다. 이에 아내 역시 큰소리로 맞서며 역대급 살벌하고 격양된 분위기로 치닫는다. 오은영 박사가 아내를 강하게 다그친 이유는 무엇일까. 현장에서는 대체 무슨 일이 벌어진 것일지.
생활비를 둘러싼 갈등 속에 숨겨진 '준가족 부부'의 진짜 문제는
1월 5일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 151회에서 확인할 수 있다.