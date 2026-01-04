[SC현장]연초부터 '대박이야'…대성, '지대래곤→대양' 소환한 '대성'…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 연초부터 '대박이야'가 터졌다. 가수 대성이 서울 앙코르 무대로 '디스 웨이브('D's WAVE)'를 황홀하게 매듭지으며, 동시에 빅뱅 20주년의 시작을 알렸다.
세트리스트 첫 인상도 명확했다. 연초부터 '대박'을 외치게 만드는 흐름이었던 것. '유니버스'를 시작으로 '플라이 어웨이', '점프'까지 이어진 초반부는 과시보다 안정에 가까웠다.
그런데 그 농담은 현실이 됐다. 태양이 실제로 무대에 등장해 '링가 링가'를 시작으로, '바이브', '나의 마음에'로 무대를 채운 것. 대성은 "원조는 다르다. 역시 태양은 하나다"라며 감사를 전했고, 태양은 "대성이 하는 콘서트인데 당연히 달려와야 하지 않느냐"며 화답했다.
자연스럽게 빅뱅 20주년 이야기로 이어졌다. 대성은 "단순히 올해가 돼서 기쁜 게 아니라, 몇 년 전부터 이 프로젝트를 생각해왔다"며 "그래서 작년에 솔로 활동을 열심히 했다. 모든 포텐이 기쁘게 터졌으면 한다"고 말했다. 태양 역시 "이번 해는 특별하다. 지금껏 모아온 마음을 터뜨릴 시간"이라며 "뱅"을 외쳤다.
그러면서 지금의 대성을 있게 한 '빅뱅의 흔적들'이 나왔다. '빙글빙글', '몬스터', '스투피드 라이어', '오 마이 프렌드'로 이어진 구간을 두고 대성은 "빅뱅의 안 유명한 곡 메들리"라고 소개했다. 그러나 '안 유명한 곡'이라는 말이 무색하게 관객들은 첫 소절부터 가사를 따라 불렀다. 히트곡이 아니어도 이름만으로 무대를 채우는 힘, 빅뱅이라는 '현재진행형 존재감'이 증명됐다.
그러면서 공연명 '디스 웨이브'에 담긴 의미도 직접 풀어냈다. 대성은 "삶에도 굴곡이 있는 것 같다. 오르막도 있고 내리막도 있다"며 "이 또한 지나갈 것이라는 마음으로 '웨이브'라는 이름을 붙였다"고 설명했다. 무대 위에서 관객과 주고받는 순간의 카타르시스를 오래 지키고 싶다는 말에는 데뷔 20주년을 거치며 파도를 건너온 시간의 무게가 실려 있었다.
인생의 굴곡을 '웨이브'로 이름 붙인 대성은 지난해 4월 서울을 시작으로, 호찌민, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 홍콩, 고베, 싱가포르, 시드니, 마카오, 요코하마, 가오슝 등 아시아 11개 도시의 파도를 건너, 다시 서울에 섰다. 첫 서울 콘서트 때 손편지로 "이번 활동을 시작으로 앞으로 채워 나갈 우리들의 추억 일기장이 기대된다. 그 일기장을 세상에서 가장 두꺼운 일기장으로 만들고 싶다"던 대성은 이번 앙코르 공연의 끝자락에도 손편지를 꺼내 들었다.
"무대가 아닌 곳에서의 인생은 상상할 수 없다"고 말한 대성은 "노래하는 목소리가 마지막까지 나오다가, 감사 인사를 하고 행복하게 내려오고 싶다"며 담담히 전했다. 이어 "아직 반도 안 왔다고 바라는 저의 음악 인생, 앞으로도 서로의 인생에 깊숙이 스며드는 우리가 되길 바란다"고 고백했다.
이번 대성의 앙코르 콘서트는 마침표라기보다 출발점에 가까웠다. 아시아 투어의 끝에서, 빅뱅 20주년의 시작을 알린 무대. 대성의 '디스 웨이브'는 다음 파도를 예고했다.
